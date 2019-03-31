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遭問潤娥整型？金希澈秒回：講屁話　3句話反嗆網讚爆！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手金希澈性格坦率、講話犀利，敢說敢做的作風受到很多粉絲喜愛。他29日與SBS Plus合作直播節目，登上直播主Shu Gi（슈기）的頻道，邊吃飯邊與網友聊天，一一回答各種千奇百怪的問題，其中有人大膽提問「潤娥整型了對吧？」他立刻霸氣反嗆對方。

▲▼遭追問「潤娥整型對吧」？　金希澈霸氣反嗆：講什麼屁話（圖／翻攝自afreecatv）

▲金希澈稱讚潤娥、太妍素顏真的很好看。（圖／翻攝自afreecatv）

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金希澈人緣很好，不僅與自家公司SM的女星保持友好關係，也認識很多女團成員。他29日出演直播頻道，不免被問到看過的藝人中覺得哪位女星最好看？他想了一下回答，「如果以我們公司來說的話，少女時代的潤娥，潤娥真的很美，連素顏都美，在我看來潤娥跟太妍的素顏真的最棒！」他認為太妍皮膚白皙，所以素顏很好看。

▲▲▼遭追問「潤娥整型對吧」？　金希澈霸氣反嗆：講什麼屁話（圖／翻攝自afreecatv）

▲遭追問「潤娥整型對吧」，金希澈立刻霸氣反嗆「講什麼屁話」。（圖／翻攝自afreecatv）

此時，又有一名網友犀利提問「這次潤娥整型了對吧」，金希澈絲毫都沒猶豫秒答：「講什麼狗屁話，我也不知道，你這傢伙！」霸氣反嗆該名網友，不過，他全程式笑著回答，並未把氣氛弄僵，便繼續回答其他問題，高EQ處理方式也受到讚賞。

►金希澈霸氣反嗆網友片段約在29分32秒，請點我。

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