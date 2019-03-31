朴佑鎭機場「拔腿狂奔」躲鏡頭　粉絲心疼：私生飯很可怕

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手朴佑鎭結束團體Wanna One活動後，現已個人身份在演藝圈活動，近日受邀出演實境秀《叢林的法則》，30日卻傳出一則他疑似受到私生飯騷擾，被迫在機場拔腿狂奔的影片，當天登上論壇「theqoo」的熱門討論，令粉絲無奈表示「私生飯真的很煩」、「心疼佑鎮」。

▲朴佑鎭30日在機場忽然拔腿狂奔。（圖／翻攝自theqoo）



朴佑鎭日前前往泰國錄製野外生存節目《叢林的法則》，他30日從曼谷機場準備返韓，身邊卻跟著近10名粉絲跟拍，他疑似不想造成同團出演者的麻煩，走路走到一半突然拔腿狂奔，且速度快到所有人措手不及，漸漸消失在眼前。

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▲朴佑鎭30日在機場忽然拔腿狂奔，令所有人措手不及。（圖／翻攝自theqoo）



這段影片立刻成為論壇「theqoo」的熱門討論，心疼朴佑鎭即使赴海外錄製節目也不得安寧，也有人擔心他跑一跑跌倒怎麼辦，砲轟私生飯不該緊迫盯人。事實上，過去也曾有其他偶像在機場狂奔的案例，每每都是因為遭私生飯騷擾。

▲「AB6IX」即將以5人組出道，成員包含朴佑鎭、李大輝、林煐岷、金東賢加上一名神秘人。（圖／翻攝自韓網）



朴佑鎭從Wanna One裡出道，舞蹈實力堅強，笑起來還有可愛的虎牙，魅力擄獲大批女粉。如今團體活動結束後，他的魅力不減，所屬經紀公司31日也傳來好消息，他即將與同公司的李大輝、林煐岷、金東賢加上一名神秘成員組成團體「AB6IX」，未來將以5人男團與粉絲見面，讓歌迷期待不已。