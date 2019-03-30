ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／米津玄師告白：我愛你們　「使出這招」真的零人偷拍

記者吳睿慈／台北報導

日本「創作奇才」米津玄師因演唱日劇《法醫女王》主題曲《Lemon》爆紅，他的風格神秘，出道以來首度踏出海外開唱，舉辦巡演「當脊椎化作蛋白石」，30日來到台灣站，他維持一貫作風，現場禁止錄音、錄影，主辦還使出大絕招，要求每位進場的觀眾必須將手機放在夾鏈袋裡，防止偷拍做到滴水不漏。

▲▼直擊／米津玄師登台開唱「使出這招」　3000人。（圖／翻攝自米津玄師微博）

▲米津玄師首度來到台灣開唱。（圖／翻攝自米津玄師微博）

米津玄師海外最後一站巡演來到台灣，30日在台大體育館開唱，3000名樂迷擠爆眼唱會，為保持開唱品質，場地四方高高掛起黑布，燈光以絢爛的藍色為主，營造出一股神秘氣息，開場帶來《Flamingo》、《Loser》，他也難得用中文打招呼「你好」，立刻掀起全場沸騰尖叫聲。

請繼續往下閱讀...

▲▼直擊／米津玄師登台開唱「使出這招」　3000人。（圖／翻攝自米津玄師微博）

▲米津玄師稱讚台灣粉絲很熱情。（圖／翻攝自米津玄師微博）

首度來到台灣開唱，米津玄師謙虛表示「沒想到在我的國家身旁，有這麼多喜歡我音樂的朋友，該怎麼說呢，請大家一起盡興到最後，請多指教！」他個性低調，場上並不多話，且日方為保持表演品質，要求每位進場的觀眾把手機放在夾鏈袋裡，3000名粉絲全神貫注享受演唱會，沒有半個人拿出手機滑。

▲米津玄師嚴防觀眾偷拍，提供夾鏈袋給觀眾。（圖／翻攝自米津玄師微博）

▲米津玄師演唱會上嚴防觀眾偷拍。（圖／翻攝自米津玄師微博）

不過，在聽見台下粉絲告白「我愛你」，米津玄師立刻回話「我也愛你們喔」，掀起場上陣陣尖叫，他稱讚台粉很熱情，「雖然是這次巡演最小的場地，但粉絲最熱情！」他承諾馬上還會再來台灣開唱，一連帶來多首神曲，包含夯曲《打上花火》、《Lemon》，圓滿結束演唱會。

推薦閱讀

爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

金鍾國群組流出：骨折寫成感冒？　男歌手崩潰「哥哥好可怕」

金鍾國群組流出：骨折寫成感冒？　男歌手崩潰「哥哥好可怕」

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

朴敏英追星穿成這樣？　韓網狂抓破綻：1個月內被肉搜

朴敏英追星穿成這樣？　韓網狂抓破綻：1個月內被肉搜

直擊／台上端出大龍蝦　Kai直視牠的眼睛慌了⋯用一隻手抓

直擊／台上端出大龍蝦　Kai直視牠的眼睛慌了⋯用一隻手抓

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

一瓶水100元！　Kai「台語殺價」對LuLu撒嬌：算我便宜啦

一瓶水100元！　Kai「台語殺價」對LuLu撒嬌：算我便宜啦

勝利口中「紐約姐姐」是她？　高俊熙現身一一回網友：^^

勝利口中「紐約姐姐」是她？　高俊熙現身一一回網友：^^

警方抓到了！鄭俊英、勝利共有7人犯罪　性愛片群組多達23個

警方抓到了！鄭俊英、勝利共有7人犯罪　性愛片群組多達23個

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

野生5藝人陽明山採海芋！　她0偽裝被認出「直接伸手」反應暖炸

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

米津玄師

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 南柱赫一把抓柱男粉「超腐背後抱」！撩妹扶心臟：我中了愛的子彈
  2. 遭家寧沉默無視…Andy爆氣甩門離家！　神展開結局讓網友服了：脾氣超好
  3. 直擊／米津玄師告白：我愛你們　「使出這招」真的零人偷拍
  4. 王瞳搖滾秀辣美腿！7歲患歌唱恐懼症「今開口唱了！」
  5. 許莉潔安懂自創曲live版！　首公開表演「歌迷跟著唱」爆暖
  6. 街上隨機找黑人報復！　最強老爸40年後道歉了
  7. 警方抓到了！鄭俊英、勝利共有7人犯罪　性愛片群組多達23個
  8. 剛求婚女神郭碧婷！　向佐突「刪文+點讚辣妹照」網傻眼
  9. 《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆
  10. 安心亞、禾浩辰吻戲甜到出汁　導演沒喊卡...繼續親下去！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366