直擊／米津玄師告白：我愛你們　「使出這招」真的零人偷拍

記者吳睿慈／台北報導

日本「創作奇才」米津玄師因演唱日劇《法醫女王》主題曲《Lemon》爆紅，他的風格神秘，出道以來首度踏出海外開唱，舉辦巡演「當脊椎化作蛋白石」，30日來到台灣站，他維持一貫作風，現場禁止錄音、錄影，主辦還使出大絕招，要求每位進場的觀眾必須將手機放在夾鏈袋裡，防止偷拍做到滴水不漏。

▲米津玄師首度來到台灣開唱。（圖／翻攝自米津玄師微博）



米津玄師海外最後一站巡演來到台灣，30日在台大體育館開唱，3000名樂迷擠爆眼唱會，為保持開唱品質，場地四方高高掛起黑布，燈光以絢爛的藍色為主，營造出一股神秘氣息，開場帶來《Flamingo》、《Loser》，他也難得用中文打招呼「你好」，立刻掀起全場沸騰尖叫聲。

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▲米津玄師稱讚台灣粉絲很熱情。（圖／翻攝自米津玄師微博）



首度來到台灣開唱，米津玄師謙虛表示「沒想到在我的國家身旁，有這麼多喜歡我音樂的朋友，該怎麼說呢，請大家一起盡興到最後，請多指教！」他個性低調，場上並不多話，且日方為保持表演品質，要求每位進場的觀眾把手機放在夾鏈袋裡，3000名粉絲全神貫注享受演唱會，沒有半個人拿出手機滑。

▲米津玄師演唱會上嚴防觀眾偷拍。（圖／翻攝自米津玄師微博）



不過，在聽見台下粉絲告白「我愛你」，米津玄師立刻回話「我也愛你們喔」，掀起場上陣陣尖叫，他稱讚台粉很熱情，「雖然是這次巡演最小的場地，但粉絲最熱情！」他承諾馬上還會再來台灣開唱，一連帶來多首神曲，包含夯曲《打上花火》、《Lemon》，圓滿結束演唱會。