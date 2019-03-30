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一瓶水100元！　Kai「台語殺價」對LuLu撒嬌：算我便宜啦

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO於2月推出最新真人秀《EXO的爬梯子世界旅行》，他們為此大舉訪高雄出外景，該節目刷新Line tv綜藝點擊率，Suho、Kai於30日特地訪台舉辦慶功記者會，現場談起當時在台遊玩的回憶，還抽出20名粉絲合照，活動上充滿笑聲，連Kai都難得放開玩，直接用台語與主持人LuLu演出實況劇，逗得全場哈哈大笑。

▲▼【EXO的爬梯子世界旅行第二季 TAIWAN LINE TV 慶功記者會】。（圖／記者莊喬迪攝）

▲Kai、Suho來台參加慶功記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

EXO為了節目首度造訪南台灣，主持人LuLu熱情相授道地的台語說法「我很餓（哇奏妖ㄟ ）」，她逗趣配上肢體語言，逗得Suho、Kai哈哈大笑，現學現賣喊著「哇奏妖ㄟ」，Kai越學越嗨，反問主持人：「那要結帳時，要說『算便宜一點』怎麼說？」LuLu再度教他講台語「算咖俗ㄟ」，兩人即興演起實況劇，一瓶水賣100元，Kai立刻配合演出「什麼啊！」接著撒嬌喊著「算咖俗ㄟ～」全場融化。

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▲▼【EXO的爬梯子世界旅行第二季 TAIWAN LINE TV 慶功記者會】。（圖／記者莊喬迪攝）

▲Kai現學現賣，演出用台語殺價的實況劇。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼【EXO的爬梯子世界旅行第二季 TAIWAN LINE TV 慶功記者會】。（圖／記者莊喬迪攝）

▲Suho承諾，如果節目又刷新紀錄，會與成員錄「水喔水喔」的ID。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼【EXO的爬梯子世界旅行第二季 TAIWAN LINE TV 慶功記者會】。（圖／記者莊喬迪攝）

LuLu現場開起台語課，她再度加碼教學「水喔水喔」，Suho一聽發音、整個人笑倒在沙發上，Kai則是笑著大喊：「克制一點！」但他最後還是跟著學「水喔水喔」的發音，最後還約定點閱率公約，如果《EXO的爬梯子世界旅行》再度破紀錄，EXO全員會喊著「水喔水喔」錄ID，記者會在「水喔水喔」的喊話聲下爆笑結束。《EXO的爬梯子世界旅行》現在Line Tv上架播岀。

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