《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《我的ID是江南美人》改編自人氣漫畫，由車銀優、林秀香、趙宇麗主演，其中飾演「天然美女」的趙宇麗因擁有亮麗外表恃寵而驕，成為劇中令人討厭的「綠茶婊」校花。她近日接受雜誌《bnt》專訪，自知角色會受到很多人討厭，因此刻意避開人多的地方，講出心聲「希望下次演個討人喜歡的角色」。

▲趙宇麗深知自己在劇中演的角色惹人厭。（圖／翻攝自韓網）



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劇中「玄秀雅」經常散播女主角壞話，瞧不起整型的人，甚至認為自己才有資格愛上車銀優。趙宇麗表示本身個性與「玄秀雅」差很多，自己很灑脫且有點粗線條，能夠參與《我的ID是江南美人》一角，她很感謝也非常榮幸，然而，她深知角色不討喜，「害怕有人討厭我，所以我刻意避開人多的地方，玄秀雅這個角色不討喜，我也希望下次演個討人喜歡的角色。」

▲趙宇麗曾在《太陽的後裔》尬一角，但後來陷入低潮期。（圖／翻攝自IG）



趙宇麗是天然美人，還因此被星探相中，但她坦言「那時候對演藝圈沒有興趣」，因此拒絕女團成員提案。不過，她後來踏入戲劇圈，2015年更參演夯劇《太陽的後裔》演出，首次嚐到走紅的滋味，卻陷入低潮，太忙碌的行程導致人際關係受到影響，曾一度想要放棄演員事業，後來休息了1年，邊上學邊旅遊，才漸漸走出低潮期。她個性灑脫，對於網路上的惡評，她也笑答：「雖然會受傷，但我努力不在意！」