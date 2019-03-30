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直擊／台上端出大龍蝦　Kai直視牠的眼睛慌了⋯用一隻手抓

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO於2019年推出實境秀《EXO的爬梯子世界旅行》，節目在Line Tv上架播岀，點閱率表現亮眼，為了感謝台灣粉絲的支持，Suho、Kai於30日親自造訪台北慶功記者會，兩人親切向現場700粉絲打招呼問好，Kai也嘴甜表示，「成績好當然是託大家的福，我就知道會很好，首先呢因為是在台灣拍的，但這也是成員一起出來玩的畫面，感覺粉絲會很喜歡。」

▲▼ EXO Suho、kai 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲Kai、Suho為感謝台灣粉絲支持，30日在台參加記者會。（圖／記者吳睿慈攝）

EXO初次訪高雄，Suho回想起當時有很多粉絲跟隨，「身邊有很多粉絲反應很熱情，感覺是來到一個很溫暖的地方度假。」節目主要以進行遊戲選出能夠品嚐美食的人，Kai卻在小籠包店連輸9次，被冠上「臭手」代表，他自嘲：「連輸9次臭手：我還以為隱藏攝影機，覺得太不像話了！」主持人LuLu提議現場猜拳，Kai竟神奇地贏了，他笑說：「我運氣不好的話，怎麼會變成EXO成員，我覺得我運氣好才變成EXO耶！」獲得全場掌聲。

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▲▼ EXO Suho、kai 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲Kai、Suho重現節目裡打節拍的遊戲。（圖／記者吳睿慈攝）

他們在台灣品嚐龍蝦料理，主辦特地準備2隻龍蝦獻給Suho、Kai，但兩人一臉震驚，Kai還不斷追問：「這是料理過的嗎？」接著，他只敢用一隻手捏著龍蝦，畫面相當爆笑，最後，Line TV再度獻上龍蝦肉，Kai害怕表示：「剛剛看到太完整的，我現在無法吃，忘不了他的眼睛！」但他最後還是嚐了一口表示「我很喜歡吃龍蝦。」當看到盤子上有小番茄，他又打趣喊著：「但其中又最愛吃番茄！」

▲▼ EXO Suho、kai 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼Kai、Suho拿龍蝦拍照很慌張。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼ EXO Suho、kai 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼ EXO Suho、kai 。（圖／記者吳睿慈攝）

EXO今年迎接7週年，Kai表達感言：「7年了，有點不敢相信，希望以後也能有10週年、20週年，雖然我也慢慢變老，但我覺得我還是高中生，不會忘記當初的心情、熱情。」他同時向粉絲喊話：「不管是10、20、100年都要跟大家一起，所以你們10、20年後，就算年紀大、腰會痛什麼的，也一定要來喔。」Suho也感謝歌迷陪著EXO度過這幾年時光。《EXO的爬梯子世界旅行》現在Line Tv上架播岀。

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