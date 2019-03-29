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「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英所創辦的「淫魔群組」是非不斷，新聞台《MBC News》28日最新爆料，原本傳出是8人群組，但實際數量為14人群組，包含鄭俊英、勝利、崔鍾訓、龍俊亨以及歌手K、J以及模特兒L，其中又分為7個群組，最少3、4人，最多6、7人，對此，韓網友發揮柯南精神，掀出K、J、L的幾個相關線索，2016年播岀的旅遊節目《Hitmaker》出演的成員最為符合，對此，節目製作人也在29日正式出面回應。

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▲▼「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？（圖／翻攝自IG、MBC）

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▲MBC於28日獨家報導，鄭俊英群組實為14人，非法群組還分為7個，最少3、4人，最多6、7人。（圖／翻攝自IG、MBC）

韓網現熱烈討論歌手K、J以及模特兒L究竟是誰，在網友比對結果下，鄭俊英2016年曾出演旅遊節目《Hitmaker》，該節目遠赴德國取景，恰好符合鄭過去被爆出的對話中稱讚「柏林好好玩」的內容，而出演者分別為強仁、2AM鄭珍雲、男模李哲宇，名字與英文縮寫意外吻合，謠言瘋傳。

▲▼「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？（圖／翻攝自IG、MBC）

▲▼鄭俊英14人群組裡的歌手K、J以及模特兒L，與節目《Hitmaker》出演者Super Junior強仁、2AM鄭珍雲、男模李哲宇意外吻合。（圖／翻攝自IG、MBC）

▲▼「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？（圖／翻攝自IG、MBC）

對此，《Hitmaker》節目製作人無奈表示「這跟我們製作組沒關係，我們無法知道鄭俊英私生活的事。」他解釋，節目與藝人確實有群組，但多為討論集合地點、零用金多少、Rundown以及內容何時播岀，「但是藝人間自己有沒有成立群組，我們也不知道。」節目無辜受到牽連。至於遭指為是歌手K、J以及模特兒L的Super Junior強仁、2AM鄭珍雲、男模李哲宇，經紀公司仍在向本人確認事實，暫無相關回應。

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鄭俊英, 強仁, 珍雲, 李哲宇

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