蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

記者劉宜庭／綜合報導

蕭敬騰3月30日迎來32歲生日，演藝圈中許多星友，也在這天前來為他慶生開趴。當晚，他曬出一系列合照，若不包括他自己在內，共有7名大咖藝人到場，場面相當盛大歡樂，不少粉絲見狀，也紛紛留言獻上祝福，在網路上掀起熱議。

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▲蕭敬騰30日歡慶32歲生日，演藝圈中許多大咖藝人好友全都到場祝賀。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）



蕭敬騰30日晚間曬出多張合照，感性表示：「謝謝我的家人們陪我渡過，對我來說有點尷尬的一天，謝謝你們，Love you all。」畫面中，除了多名圈內外好友，賈靜雯、修杰楷、衛斯理、朱芯儀、林熙蕾、曾國城、小禎（胡盈禎）等大咖藝人，也全都到場為老蕭慶生。

▲蕭敬騰同框賈修夫婦。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬騰 Jam Hsiao）

▲蕭敬騰合照衛斯理、朱芯儀夫妻檔。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬騰 Jam Hsiao）



▲許久未出現在螢光幕前的女神林熙蕾，也現身蕭敬騰生日派對。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎、蕭敬騰 Jam Hsiao）

▲綜藝界大咖曾國城也是蕭敬騰生日趴座上賓。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎、蕭敬騰 Jam Hsiao）

其中，賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）也是座上賓，原本人在上海讀書的她，當天才剛飛回台灣，晚上就跟著媽媽前往派對，事後，她也曬出合照向蕭敬騰喊話：「老蕭叔叔生日快樂呀～你唱歌真的很厲害，跟我們家波妞也很有緣，長的也帥呢，反正祝你生日快樂啦。」

▲梧桐妹回台當晚，也親自為蕭敬騰獻上生日祝福。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬騰 Jam Hsiao）

引人注意的是，慶生派對上，賈靜雯開心和小禎合影，2女神同時對著鏡頭露出氣質笑容，或許是因為表情同步，五官被指有些相像，引來部分網友驚呼，「好像姊妹」、「太像了吧！」

▲小禎同框賈靜雯。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

此外，天王周杰倫私底下，也和蕭敬騰有著好交情，雖然這次人未到場，但看見老蕭PO文後，也不忘留言笑說：「太多人祝你生日快樂哥就不跟別人一樣了，哥祝你Happy Birthday。」幽默言論笑翻大票網友，也意外掀起一陣熱議。