小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

記者劉宜庭／綜合報導

小玉首度親了笑笑！2人先前雖然住在一起，但一直稱彼此為家人，沒想到他29日曬出相擁合照宣布，「2019/3/29，我們在一起了。」面對仍有網友抱持懷疑，猜測可能為了愚人節才鋪的梗，沒想到，他隔天PO出影片放閃，不但十指緊扣，還在鏡頭前獻上第一次接吻：「謝謝大家的祝福，我一定會讓笑笑幸福的。」

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▲小玉29日宣布跟笑笑「從家人變情人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

小玉宣布和笑笑從「家人變成情侶」後，隔天（30日）首度PO出影片，大方摟著笑笑曬恩愛，他坦言，其實2人隱瞞交往有一段時間了，想要用最好的方式分享這個喜訊，也為了這件事策劃很久，「特地選在這個時間點呢，也是希望說，大家可以一起跟我們分享這份喜悅。」

▲小玉親口曝光與笑笑交往的關鍵。（圖／翻攝自YouTube／小玉）



相處了整整2年，為何會突然交往？小玉坦言，其實原因非常單純，「前幾天我跟笑笑去了飛牛牧場，然後笑笑那個時候就被野牛追殺，我就把野牛打飛了，當下我就問說，那我們是不是要在一起？」一旁的笑笑接著說，「然後我就答應了。」

小玉笑說，「所以，我們會在一起的原因，不是因為我們長時間來、2年的相處，而是因為野牛。」也正因為如此，他表示，其實原本想找野牛形狀的情侶對戒，但因為實在找不到，只好隨便挑了一個銀戒，接著，他轉頭問笑笑是否喜歡這個戒指？笑笑回說，「喜歡。」面對小玉追問，「有比喜歡我還喜歡嗎？」她則害羞表示，「嗯。」

▲小玉認愛笑笑後首度放閃。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

笑笑坦言，目睹小玉把野牛打飛地當下，覺得對方很帥、很Man，才會決定交往，她也吐露真心話，「其實我從以前就一直覺得你很帥，只是因為影片上的關係，所以不可以表現出對你的愛慕。」聽到這裡，小玉也坦言，以前也對笑笑說謊，「我以前也是覺得你很漂亮、很可愛，然後每次看到你，我就會有種性衝動。」過去虧女方是犀牛、大醜肥毒人，也全都是他的口是心非，「從現在開始，我絕對不會再罵妳。」

最後，小玉雙手環抱住笑笑，感謝眾人給予的祝福，還大方在鏡頭前獻上「第一次接吻」，嘴對嘴親吻的畫面曝光，立刻閃瞎眾人，在網路上掀起暴動，事後也打上字幕感性告白，「全YT最不可能一對都成功變成情侶了，套句古人的話，路在那裡，只是看你願不願意走，我，真的很幸福。」

▲小玉、笑笑第一次接吻畫面公開。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

影片曝光後，粉絲紛紛留言獻上祝福，「閃啊」、「終於啊…等好久了呢！小玉一定要好好愛笑笑哦」、「我就知道男女之間沒有純潔的友誼」、「那個吻，給我原本的懷疑降低了」，然而，由於再過兩天就是愚人節，仍有不少網友抱持懷疑態度，「愚人節計劃還是真的啊」、「真的不是愚人嗎﻿」，在網路上掀起各種揣測與熱議。