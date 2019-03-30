ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

記者劉宜庭／綜合報導

小玉首度親了笑笑！2人先前雖然住在一起，但一直稱彼此為家人，沒想到他29日曬出相擁合照宣布，「2019/3/29，我們在一起了。」面對仍有網友抱持懷疑，猜測可能為了愚人節才鋪的梗，沒想到，他隔天PO出影片放閃，不但十指緊扣，還在鏡頭前獻上第一次接吻：「謝謝大家的祝福，我一定會讓笑笑幸福的。」

▲小玉宣布跟笑笑「從家人變情人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

▲小玉宣布跟笑笑「從家人變情人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

請繼續往下閱讀...

▲小玉29日宣布跟笑笑「從家人變情人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

小玉宣布和笑笑從「家人變成情侶」後，隔天（30日）首度PO出影片，大方摟著笑笑曬恩愛，他坦言，其實2人隱瞞交往有一段時間了，想要用最好的方式分享這個喜訊，也為了這件事策劃很久，「特地選在這個時間點呢，也是希望說，大家可以一起跟我們分享這份喜悅。」

▲小玉認愛笑笑首度放閃。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉認愛笑笑首度放閃。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉親口曝光與笑笑交往的關鍵。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

相處了整整2年，為何會突然交往？小玉坦言，其實原因非常單純，「前幾天我跟笑笑去了飛牛牧場，然後笑笑那個時候就被野牛追殺，我就把野牛打飛了，當下我就問說，那我們是不是要在一起？」一旁的笑笑接著說，「然後我就答應了。」

小玉笑說，「所以，我們會在一起的原因，不是因為我們長時間來、2年的相處，而是因為野牛。」也正因為如此，他表示，其實原本想找野牛形狀的情侶對戒，但因為實在找不到，只好隨便挑了一個銀戒，接著，他轉頭問笑笑是否喜歡這個戒指？笑笑回說，「喜歡。」面對小玉追問，「有比喜歡我還喜歡嗎？」她則害羞表示，「嗯。」

▲小玉認愛笑笑首度放閃。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉認愛笑笑首度放閃。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉認愛笑笑後首度放閃。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

笑笑坦言，目睹小玉把野牛打飛地當下，覺得對方很帥、很Man，才會決定交往，她也吐露真心話，「其實我從以前就一直覺得你很帥，只是因為影片上的關係，所以不可以表現出對你的愛慕。」聽到這裡，小玉也坦言，以前也對笑笑說謊，「我以前也是覺得你很漂亮、很可愛，然後每次看到你，我就會有種性衝動。」過去虧女方是犀牛、大醜肥毒人，也全都是他的口是心非，「從現在開始，我絕對不會再罵妳。」

最後，小玉雙手環抱住笑笑，感謝眾人給予的祝福，還大方在鏡頭前獻上「第一次接吻」，嘴對嘴親吻的畫面曝光，立刻閃瞎眾人，在網路上掀起暴動，事後也打上字幕感性告白，「全YT最不可能一對都成功變成情侶了，套句古人的話，路在那裡，只是看你願不願意走，我，真的很幸福。」

▲小玉認愛笑笑首度放閃。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉、笑笑第一次接吻畫面公開。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

影片曝光後，粉絲紛紛留言獻上祝福，「閃啊」、「終於啊…等好久了呢！小玉一定要好好愛笑笑哦」、「我就知道男女之間沒有純潔的友誼」、「那個吻，給我原本的懷疑降低了」，然而，由於再過兩天就是愚人節，仍有不少網友抱持懷疑態度，「愚人節計劃還是真的啊」、「真的不是愚人嗎﻿」，在網路上掀起各種揣測與熱議。

推薦閱讀

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

黑人媽媽生日派對露臉了！　曝「真實年齡」網友驚呆：看不出來

黑人媽媽生日派對露臉了！　曝「真實年齡」網友驚呆：看不出來

應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸

應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸

賴解孵生日「自私宣布」這件事！　Ella睡前獻吻…夫妻對話閃翻

賴解孵生日「自私宣布」這件事！　Ella睡前獻吻…夫妻對話閃翻

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

展瑞、董仔「情侶照」曝光！　車內甜蜜躺肩「我心想著你」亮點嚇瘋網

展瑞、董仔「情侶照」曝光！　車內甜蜜躺肩「我心想著你」亮點嚇瘋網

真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我

真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

野生5藝人陽明山採海芋！　她0偽裝被認出「直接伸手」反應暖炸

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小玉, 朱玉宸, 笑笑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福
  2. 謝和弦饒炸「外籍粉絲唱全程！」　見大班童站第一排：不亂講話了
  3. 南柱赫避開粉絲偷下樓打籃球！許願合作「Jisoo」：不是BP那個
  4. 獨家／謝和弦衝觀眾群饒炸！　超熱情唱5首...新近況曝光
  5. 李佳薇露出母愛微笑！　談「李佳歡爆紅」好欣慰
  6. 女偶像驚患子宮頸癌逝世！　得年26歲…死訊瞞2個月原因曝光
  7. 影帝當街吵完登記…4天悔婚！　揭小21歲妻「婚姻騙局」
  8. Gail唱兩首「全新中文歌」　野餐日瞬間變個人演唱會
  9. 應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸
  10. 李友廷講笑話..自己冷場！還是彈吉他好了...秒hold全場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366