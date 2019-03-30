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快訊／孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

記者劉宜庭／綜合報導

孟耿如親弟弟孟耿德日前因憂鬱症輕生，得年23歲，消息一出震驚眾人。消息曝光事隔4天，孟耿如首度透過社群網站發聲，完成舞台劇《花吃花》巡演同時，也PO出一張「弟弟視角」向人在天堂的對方喊話，「我知道你會陪我走完演出的，太多感受還無法侃侃而談，再給我多點時間。」

▲孟耿如弟弟驟逝。（圖／孟耿如臉書）

▲孟耿如弟弟孟耿德日前因憂鬱症輕生，得年23歲。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

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孟耿如身為舞台劇《花吃花》女主角，面臨親弟輕生打擊後，仍然照常演出，不但讓現場800名觀眾看不出異狀，就連後台工作人員也不知情，表現被讚十分敬業。結束舞台劇工作後，她30日晚間首度透過IG發聲，除了眾人及演出團隊，同時也一連PO出多張「弟弟視角」，分享弟弟眼中自己的模樣，「我知道你會陪我走完演出的。」

最後，孟耿如坦言，目前心中有著太多感受，但還無法對外侃侃而談，希望外界能再多給她一些時間。PO文一出，也引來大票粉絲留言安慰，希望她能早日走出傷痛。

▲孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」。（圖／翻攝孟耿如ＩＧ）

▲孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」。（圖／翻攝孟耿如ＩＧ）

▲孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」。（圖／翻攝孟耿如ＩＧ）

▲孟耿如親PO多張「弟弟視角」照片。（圖／翻攝孟耿如ＩＧ）

事實上，孟耿如和小她5歲的弟弟孟耿德姐弟情深，未料弟弟日前驚傳輕生驟逝消息，她打起一切精神扛家，日前面對友人安慰，她說：「沒事的，謝謝你們，我會好好照顧家人和自己。」當時，經紀人也向《ETtoday星光雲》表示，「她很難過也很堅強，現在幫忙照顧家裡，以及忙舞台劇《花吃花》。」

而對於孟耿如家中憾事，男友黃子佼先前則低調表示「謝謝關心」，透露孟家這陣子都在盡心處理後事，也努力維繫情緒，「我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

【孟耿如全文】

成功走完了花吃花台灣巡演
謝謝大家
謝謝表坊
謝謝花吃花
謝謝弟弟跟劇團結的緣
這是弟弟視角的花吃花
#我知道你會陪我走完演出的
#太多感受還無法侃侃而談
#再給我多點時間

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