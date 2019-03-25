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真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎跟初戀情人「二伯」結婚後，在2018年7月喜獲兒子蔡桃貴，平時常用影片記錄寶寶成長點滴。沒想到，近來夫妻倆搞笑幫愛子穿上水手服，讓一旁的二伯笑說，「希望長大不會恨我。」逗趣舉動一出，卻讓網友忍不住聯想，這根本宛如真實版的《惡作劇之吻》，意外引發熱議。

▲蔡阿嘎給蔡桃貴穿水手服。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎給蔡桃貴穿水手服。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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「穿水手服的蔡桃貴，怎麼可以這麼可愛？！」蔡阿嘎25日公開新影片，和二伯聯手「玩小孩」，替兒子換上水手裙，介紹時還開玩笑說：「唉唷，我女兒啦！」他搞笑形容，蔡桃貴頓時變成「蔡閨」，還對著愛子笑說：「你穿這樣很像太妹喔，裙子很長耶，很像日本那種不良少女耶！」

期間，蔡阿嘎還撩起蔡桃貴的裙子、露出尿布，還開玩笑說：「啊！你沒有穿安全褲耶！你這樣會給人家看到耶！」面對老爸一連串惡搞，蔡桃貴仍露出天真笑容，超萌模樣讓一旁的二伯舉起大拇指讚「可愛！」

▲蔡阿嘎給蔡桃貴穿水手服。（圖／翻攝自二伯臉書）

▲蔡阿嘎給蔡桃貴穿水手服。（圖／翻攝自二伯臉書）

▲二伯笑說，希望蔡桃貴長大不會恨她。（圖／翻攝自二伯臉書）

「你有聽過小美的故事嗎？」這時，蔡阿嘎突然說起笑話，「有一天小美回去跟他爸爸說：『爸爸！我那天在爬樹的時候，小明在下面偷看我內褲！』他就被爸爸罵，不能被人家看內褲啊！小美就說『好』。隔天從學校回來：『爸爸，我又爬樹了，可是小明沒看到我內褲了。』」為什麼？蔡阿嘎解答：「因為我今天沒穿內褲啊！」冷笑話一出，讓聽不懂的蔡桃貴淡定看著，此舉也讓蔡阿嘎笑說，「很不捧場耶！」

有趣的是，蔡阿嘎夫婦替兒子扮女裝的舉動，立刻讓大票網友聯想到《惡作劇之吻》，戲裡頭的直樹，小時候同樣被媽媽扮成女生，引來不少粉絲留言笑說，「我似乎想到了什麼情節」、「直樹的童年嗎」、「原來是直樹啊～還以為是桃貴呢」。

▼《惡作劇之吻》裡可愛的湘琴和臭臉直樹。（圖／翻攝網路）

▲《惡作劇之吻》中的直樹，小時候同樣被媽媽扮成女生。（圖／翻攝自網路）

▼蔡阿嘎給蔡桃貴穿水手服。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 二伯

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