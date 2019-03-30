ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

記者劉宜庭／綜合報導

賈靜雯和修杰楷登記結婚約4年，生下一對女兒咘咘、Bo妞，加上13歲大女兒梧桐妹（Angel），生活幸福美滿。儘管梧桐妹到上海定居求學，她心中始終惦記著愛女，30日晚間帶著Bo妞，到機場為對方接機，更為了梧桐妹親自下廚煮麵，言語間流露出滿滿喜悅，「終於抱到她。」

▲▼梧桐妹說難聽話還嘴硬（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹說難聽話還嘴硬（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

請繼續往下閱讀...

▲賈靜雯育有3名寶貝女兒。（圖／翻攝自IG／梧桐妹）

賈靜雯平時常透過社群網站，分享一系列育兒點滴，近來透過Instagram限時動態，先是開心PO出帶著Bo妞到機場接機的影片。畫面中，Bo妞綁起頭髮，穿著牛仔外套現身，「機場look」被讚超時尚，然而，儘管一旁的媽媽喚著自己的名字，她仍一臉嚴肅地躲在柱子後方，似乎想給姊姊Angel一個驚喜，模樣相當可愛。

▲賈靜雯帶著Bo妞到機場為梧桐妹接機。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

▲賈靜雯帶著Bo妞到機場為梧桐妹接機。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

當天，梧桐妹也曬出機票照片，興奮表示，「到台灣了啊啊啊！」不久後，賈靜雯再度發文，PO出首次自製紅燒牛肉麵的美食照，「給我大寶貝品嚐，好好吃。」文中，她也附上許多愛心的表情圖案，開心表示：「終於抱到她。」雖然僅有短短幾個字，卻已流露出滿滿母愛，以及對愛女的想念之情，羨煞眾人。

▲賈靜雯帶著Bo妞到機場為梧桐妹接機。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

▲賈靜雯為梧桐妹煮麵，開心表示「終於抱到她」。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

推薦閱讀

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸

應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸

賴解孵生日「自私宣布」這件事！　Ella睡前獻吻…夫妻對話閃翻

賴解孵生日「自私宣布」這件事！　Ella睡前獻吻…夫妻對話閃翻

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

快訊／孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

快訊／孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我

真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我

展瑞、董仔「情侶照」曝光！　車內甜蜜躺肩「我心想著你」亮點嚇瘋網

展瑞、董仔「情侶照」曝光！　車內甜蜜躺肩「我心想著你」亮點嚇瘋網

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

《復仇者4》片長3hrs…粉絲許願「買票送紙尿褲」　影城看到了！

剛求婚女神郭碧婷！　向佐突「刪文+點讚辣妹照」網傻眼

宋慧喬曬旅行照「小三也入鏡」　2張照片打臉謠言護閨蜜

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

快訊／孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

警方抓到了！鄭俊英、勝利共有7人犯罪　性愛片群組多達23個

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, 梧桐妹, BO妞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻
  2. I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「後輩大小眼」：人氣不是一切啊！
  3. 范丞丞參加《青春有你》決賽！　親口宣布「4月新計畫」粉絲全瘋了
  4. 宋慧喬曬旅行照「小三也入鏡」　2張照片打臉謠言護閨蜜
  5. 梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她
  6. 亞裔女「爽聞白人原味內褲」露陶醉臉　德廣告被批噁爛：種族歧視！
  7. 李國毅拍靈異劇感悟生死　悼孟耿如親弟：逝者安息　
  8. 日本最帥男大生是他！　「超萌大眼奪3冠」網酸爆：對帥有什麼誤解
  9. 《復仇者4》片長3hrs…粉絲許願「買票送紙尿褲」　影城看到了！
  10. 快訊／孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366