梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

記者劉宜庭／綜合報導

賈靜雯和修杰楷登記結婚約4年，生下一對女兒咘咘、Bo妞，加上13歲大女兒梧桐妹（Angel），生活幸福美滿。儘管梧桐妹到上海定居求學，她心中始終惦記著愛女，30日晚間帶著Bo妞，到機場為對方接機，更為了梧桐妹親自下廚煮麵，言語間流露出滿滿喜悅，「終於抱到她。」

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▲賈靜雯育有3名寶貝女兒。（圖／翻攝自IG／梧桐妹）

賈靜雯平時常透過社群網站，分享一系列育兒點滴，近來透過Instagram限時動態，先是開心PO出帶著Bo妞到機場接機的影片。畫面中，Bo妞綁起頭髮，穿著牛仔外套現身，「機場look」被讚超時尚，然而，儘管一旁的媽媽喚著自己的名字，她仍一臉嚴肅地躲在柱子後方，似乎想給姊姊Angel一個驚喜，模樣相當可愛。

▲賈靜雯帶著Bo妞到機場為梧桐妹接機。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

當天，梧桐妹也曬出機票照片，興奮表示，「到台灣了啊啊啊！」不久後，賈靜雯再度發文，PO出首次自製紅燒牛肉麵的美食照，「給我大寶貝品嚐，好好吃。」文中，她也附上許多愛心的表情圖案，開心表示：「終於抱到她。」雖然僅有短短幾個字，卻已流露出滿滿母愛，以及對愛女的想念之情，羨煞眾人。

▲賈靜雯為梧桐妹煮麵，開心表示「終於抱到她」。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）