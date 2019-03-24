遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

記者劉宜庭／綜合報導

21歲YouTuber路路（路心倪）外型甜美，因小小的個子卻有「驚人」的食量，常跳戰各式大胃王比賽走紅。在鏡頭前總給人開朗形象的她，本身其實一直患有憂鬱症，日前也在直播中，以「首次公佈人生中的創傷」為題，親曝童年遭到哥哥好友性侵、且長達1年的往事，讓大票網友心疼不已。

▲YouTuber大胃王路路（路心倪）外型甜美，在網路上擁有高人氣。（圖／資料照／記者張一中攝）

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路路日前透過頻道直播透露，就讀幼稚園中、大班時，因為那時父母忙於工作，大她6歲的哥哥常會帶著她一起，到就讀小學的朋友「A男」家玩，沒想到，她接著提到：「他（A男）性侵我長達一年。」另外，還有一對兄弟B、C男，也曾對她伸出一次魔爪。

「那時候我小，我不太懂是什麼意思。」路路透露，當時A男告訴她，「如果我把這件事講出去的話，他就會找人傷害我的家人。」她坦言，那時害怕的原因，並非是自己被怎麼了，而是「我害怕我的家人受傷害。」

談起這段經歷，路路數度忍不住掩面痛哭，她努力緩住情緒後，坦言自己本來是不想哭的，「其實我不怪任何人，我覺得他們可能還沒有長大，沒有想得太多。」而且，她表示，「這件事情他們也得到該有的教訓了。」

後來，路路會決定上法院，是因為小學3、4年級，上健康教育課程的時候，當時一名思想保守的老師在課堂上說，「女生婚前性行為是會讓大家瞧不起的事。」當時，她聽完這番話後，心中立刻冒出的想法是，「所以，我不乾淨了嗎？我突然覺得我的世界崩塌了。我突然在那個時候，我走到路上，我都會覺得自己很髒。」

▲路路坦言童年遭哥哥好友性侵長達1年時間。（圖／翻攝自YouTube／路路Lulu）

從那時起，路路回家開始會做惡夢，夢到的是B、C男，原來，當時C男犯案時已經成年了，對方做了很過分的行為，「我當時是放聲尖叫的那種，跟拍鬼片有得拚。」這件事也在她的心中，留下更大的傷害，她也坦言，「B、C男做的事情，導致我對A男的行為產生更大的恐懼和壓迫。」

那段期間，路路甚至冒出輕生念頭，所幸當時遇到了一個好老師，對方得知後幫忙報警，並告上法院。然而，由於B、C男只有1次，且不太記得他們的長相，於是只告了A男。起初，A男的家人還不願承認，但她能夠詳細說出當時場景、狀況，對方一開始卻不斷狡辯，讓法官很生氣，最後對方得到代價、去法院心理輔導，她也表示接受這樣的結果。

後來，路路能夠從這段往事走出來，主要原因是她「自己給自己強心針」。當時，她把自己關在家裡很久，瘋狂地看電視，偶然看見有關癌症小孩的畫面，她才開始思考，「他們可以笑那麼開心，而我現在其實好手好腳的，為什麼我要這麼地自憐？」

▲路路如今將此事說出口，「是一種對於一件事的放下。」（圖／翻攝自YouTube／路路Lulu）

如今，路路仍患有憂鬱症，常會莫名憂鬱、心跳很快，以及恐慌和焦慮感。她坦言，過去一直都有在和團隊討論，這件事什麼時候要跟大家講，她也認為，這件事只是她人生中的一小部份，想將力量帶給有類似遭遇或憂鬱的人，「我會說出這件事，是一種對於一件事的放下，以及想讓大家更了解性侵害的事情，還有關心周遭的人。」

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