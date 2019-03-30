應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸

記者劉宜庭／綜合報導

應采兒和陳小春結婚9年，育有寶貝兒子Jasper，婚姻生活幸福美滿，感情至今仍像熱戀般甜蜜，羨煞眾人。近來，夫妻倆受邀登上雜誌封面，也趁此機會，再一次拍攝婚紗照，2人俏皮又不失恩愛氛圍的互動，更是閃瞎大票粉絲，在網路上掀起熱烈討論。

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▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒微博）



應采兒、陳小春近來登上雜誌《COSMO Bride》（時尚新娘）封面，夫妻倆再度穿上婚紗、西裝入鏡，30日轉發一系列成果照，其中一張照片中，她穿著貼身花紋白紗，搭著老公的肩膀，露出甜美笑容，一旁的陳小春則頂著亮眼金髮入鏡，十分帥氣。

▲應采兒和陳小春再度拍婚紗照。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

然而，應采兒發文同時，也不忘笑說：「不喜歡正兒八經的拍婚紗。」原來，照片中，除了正經拍攝的婚紗照之外，夫妻倆穿著正裝，悠閒躺在床上喝飲料，期間也換上較為運動、休閒的服裝，在鏡頭前隨意擺出POSE，展現出自然的一面，畫面卻也不失精緻感。

▲陳小春穿西裝躺床，應采兒悠閒端茶杯。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

一系列婚紗照PO網後，隨即引來大票粉絲留言激讚，「超美超帥的」、「完美的一對」、「好喜歡你們夫妻倆」、「人美怎樣拍都美」、「這樣才特別，真的很喜歡這種fu」，不少人也敲碗喊，「何時拍全家福照啊？」意外掀起一陣熱議。

▲陳小春、應采兒婚紗照風格相當多變。（圖／翻攝自應采兒Instagram）