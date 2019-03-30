ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸

記者劉宜庭／綜合報導

應采兒和陳小春結婚9年，育有寶貝兒子Jasper，婚姻生活幸福美滿，感情至今仍像熱戀般甜蜜，羨煞眾人。近來，夫妻倆受邀登上雜誌封面，也趁此機會，再一次拍攝婚紗照，2人俏皮又不失恩愛氛圍的互動，更是閃瞎大票粉絲，在網路上掀起熱烈討論。

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒微博）

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒微博）

請繼續往下閱讀...

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒微博）

應采兒、陳小春近來登上雜誌《COSMO Bride》（時尚新娘）封面，夫妻倆再度穿上婚紗、西裝入鏡，30日轉發一系列成果照，其中一張照片中，她穿著貼身花紋白紗，搭著老公的肩膀，露出甜美笑容，一旁的陳小春則頂著亮眼金髮入鏡，十分帥氣。

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

▲應采兒和陳小春再度拍婚紗照。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

然而，應采兒發文同時，也不忘笑說：「不喜歡正兒八經的拍婚紗。」原來，照片中，除了正經拍攝的婚紗照之外，夫妻倆穿著正裝，悠閒躺在床上喝飲料，期間也換上較為運動、休閒的服裝，在鏡頭前隨意擺出POSE，展現出自然的一面，畫面卻也不失精緻感。

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

▲陳小春穿西裝躺床，應采兒悠閒端茶杯。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

一系列婚紗照PO網後，隨即引來大票粉絲留言激讚，「超美超帥的」、「完美的一對」、「好喜歡你們夫妻倆」、「人美怎樣拍都美」、「這樣才特別，真的很喜歡這種fu」，不少人也敲碗喊，「何時拍全家福照啊？」意外掀起一陣熱議。

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

▲應采兒和陳小春結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

▲陳小春、應采兒婚紗照風格相當多變。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

推薦閱讀

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

展瑞、董仔「情侶照」曝光！　車內甜蜜躺肩「我心想著你」亮點嚇瘋網

展瑞、董仔「情侶照」曝光！　車內甜蜜躺肩「我心想著你」亮點嚇瘋網

賴解孵生日「自私宣布」這件事！　Ella睡前獻吻…夫妻對話閃翻

賴解孵生日「自私宣布」這件事！　Ella睡前獻吻…夫妻對話閃翻

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我

真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

黑人媽媽生日派對露臉了！　曝「真實年齡」網友驚呆：看不出來

黑人媽媽生日派對露臉了！　曝「真實年齡」網友驚呆：看不出來

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

野生5藝人陽明山採海芋！　她0偽裝被認出「直接伸手」反應暖炸

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

應采兒, 陳小春, 小小春, Jasper

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸
  2. 李友廷講笑話..自己冷場！還是彈吉他好了...秒hold全場
  3. 女神卡卡「訂婚後就分手」內幕曝光　友爆：未婚夫控制欲太強！
  4. 朴敏英追星穿成這樣？　韓網狂抓破綻：1個月內被肉搜
  5. 《心花開》也能超嗨！李千那一開口⋯全場站起來合唱
  6. 25歲李宗霖母胎單身！　豪爽認了自己是「處男」
  7. 全場大喊「想聽走了嗎」　《聲林》張若凡有求必應
  8. 5年前捲呼麻風波！　陳柏霖香港「合體柯震東、房祖名」零變裝逛街
  9. 《聲林》鄭可強到處野餐！　曝瘋狂經驗：就是不管別人眼光
  10. 「尼坤馬力歐都胖了」登熱搜　1.2億人看完照片嚇到：男神腫麼了？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366