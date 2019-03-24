展瑞、董仔「情侶照」曝光！　車內甜蜜躺肩「我心想著你」亮點嚇瘋網

記者劉宜庭／綜合報導

「展榮展瑞」是眾所皆知的雙胞胎兄弟，2人都是團體「這群人」的成員，多年來活躍於網路上，平時也常在社群網站上與粉絲互動。其中，弟弟展瑞24日突然曬出一張與團員董仔的躺肩合照，不但流露出濃濃CP感，照片後方的「亮點」，更是嚇到大票網友，引發熱烈討論。

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▲團體「這群人」成員之間感情都相當好。（圖／翻攝自這群人臉書、展瑞Instagram）



原來，平時常推出各式影片的展瑞，這次的拍攝工作中，與董仔飾演一對情侶，才會在車上拍攝親密躺肩的「情侶照」，除了笑說：「這個配法還可以吧。」同時，他還在文中標註，「台北下著雨我心想著你」，光是PO文就流露出強烈CP感，讓人更加期待2人所拍攝的作品成果。

然而，意外引人注意的是，照片中後方，竟出現「背後靈」，畫面頓時嚇傻眾人。網友仔細一看才發現，原來是團員木星在2人背後緊盯，照片被PO上網後，木星也假裝吃醋，親自留言開玩笑說，「沒關係啊，祝你幸福。」

▲展瑞、董仔近來拍片飾演一對情侶，背後突出現木星（左）嚇傻網友。（圖／翻攝自展瑞Instagram）



3人之間逗趣互動笑翻眾人，也引來不少粉絲留言笑虧，「後面有人很火」、「木星怒瞪」、「後面那位怨念很深」、「瑞瑞太夯了啦」，在網路上意外引發一陣熱議。