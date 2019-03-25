賴解孵生日「自私宣布」這件事！　Ella睡前獻吻…夫妻對話閃翻

記者劉宜庭／綜合報導

Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔（賴解孵）結婚約7年，育有1歲寶貝兒子「勁寶」，一家三口生活幸福美滿。25日逢遇丈夫生日，她除了趁著工作空檔送上蛋糕，前一天半夜睡覺前，開心送上生日祝福時，好奇問起「你今年幾歲了？」沒想到在算數的過程，卻讓解孵心中大翻白眼，也讓粉絲笑虧，「數學真的不好啊。」

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▲Ella一家三口幸福美滿。（圖／翻攝賴解孵臉書）

賴斯翔25日迎來43歲生日，當晚透過臉書PO文，分享前一天半夜，與老婆的睡前對話。在女方獻吻送上生日祝福後、好奇他今年幾歲了，他回答：「不知道不想算。」沒想到，Ella下秒自顧自地算了起來，「今年是2019，你1976，9減6等於4，你44歲了！」

賴斯翔無奈表示，「（心裡白眼）9減6等於4，算你厲害！」Ella則一邊若無其事地大笑，一邊虧說，「你好老喔！」為此，他表示，「對啊，都快50了，所以我今天自私的宣佈，未來每一年的3月25日會自動刪除，我就不用再過生日了！睡覺！」夫妻倆睡前對話閃瞎眾人，卻也讓不少粉絲忍不住笑翻。

然而，讓賴斯翔感到驚喜的是，「我竟然在生日收到花，真的是蠻特別的經驗！」他也不忘感謝Ella特地在工作空檔送來蛋糕，雖然面對一家人在休息室唱生日歌、吃蛋糕，他感到有些尷尬緊張，「40幾歲還是很不適應在多人面前唱生日快樂。」不過，他仍感謝眾人的祝福，「許願大家都越來越幸福，身體健康，平安快樂！」

▲賴解孵生日收到花。（圖／翻攝賴解孵臉書）

【賴斯翔全文】

昨天半夜：

她：老公生日快樂（親）

我：謝謝（笑）

她：你今年幾歲了

我：不知道不想算

她：今年是2019，你1976，9減6等於4，你44歲了！

我：（心裡白眼）9減6等於4，算你厲害！

她：（若無其事大笑）你好老喔！

我：對啊，都快50了，所以我今天自私的宣佈，未來每一年的3月25日會自動刪除，我就不用再過生日了！睡覺！

今年很特別不是因為勁寶（已經第二年），而是我竟然在生日收到花，真的是蠻特別的經驗！還是要感謝老婆今天在工作空檔送蛋糕，一家人在片場休息室唱生日歌吃蛋糕（本人相當尷尬緊張），也謝謝大家的生日祝福！許願大家都越來越幸福，身體健康，平安快樂！

＃明年開始沒有3月25日

＃40幾歲還是很不適應在多人面前唱生日快樂

＃勁寶把蛋糕當他的

＃謝謝大家

＃生日快樂