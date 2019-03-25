丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

記者劉宜庭／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，除了活躍於演藝圈，也積極發展副業，如今月入百萬，更買下千萬豪宅，羨煞眾人，近來也邀請圈內多位好友來家中開趴。期間，拍攝合照時，女星小優再度打開美肌功能，結果一切換成影片模式，不但讓所有人真面目現形，自己也被眾人「衝康」了，逗趣模樣笑翻大票網友。

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▲丫頭邀來不少演藝圈好友來家中作客開趴，小優掌鏡開美肌拍合照。（圖／翻攝自Instagram／小優、Apple）

在丫頭家中派對上，除了圈外好友、以及男友王惟立之外，不少演藝圈內的星友也開心齊聚，包括同為《黑澀會》出身的Apple（黃暐婷）、瑤瑤（黃喬歆），以及自《大學生了沒》出道的小優（游振宜）、夏和熙，還有上過《韓國阿拉唷》、《二分之一強》的李振遠，場面相當歡樂。

有趣的是，由於Apple先前和小優拍照時，對方就曾大開美肌效果，當時的成果照，讓她忍不住笑說，「優優的手機把我拍成E.T.了。」如今，眾人在丫頭家拍大合照時，同樣是由小優掌鏡，Apple依舊笑說，「小優的美肌依然讓大家美到不像自己。」

▲小優先前合照Apple就曾大開美肌效果。（圖／翻攝自Instagram／Apple）

其中，丫頭美肌後的模樣，意外成為眾人關注亮點，負責掌鏡的小優疑惑表示，「為什麼拍照又把ㄚ頭拍成別人了呢？」瑤瑤同樣附和笑說，「今日變形苦主！詹子晴。」

然而，小優拍完照、關掉美肌效果後，隨即使用拍影片模式，不但讓眾人「真面目現形」，更搞笑的是，眾人事前似乎約好要一起做出打噴嚏的動作，結果真的開始錄影時，卻只有小優一個人拋開形象大打噴嚏，其他人則捧臉擺出甜美笑容，一發現被「衝康」了，她忍不住抗議笑喊：「你們很煩！」一連串逗趣互動笑翻眾人，不少粉絲看見美肌前後對比畫面，也紛紛嘴甜誇讚，「原版的丫頭比較美」、「個個都是帥哥型男正妹辣妹」，意外引發一陣熱議。

▲小優被衝康，全場只有她在鏡頭前大打噴嚏。（圖／翻攝自Apple的Instagram）

▼小優被衝康。（影片／取自Apple的Instagram，如遭刪除請見諒。）