連俞涵人生最胖46公斤　拍《一把青》被嫌「臉溢出螢幕」

記者林奕如／台北報導



連俞涵喜愛拍戲，也愛寫書，推出圖文寫真書《一邊夢遊，一邊鎌倉》，一刻不得閒嘗試許多事物，忙到沒時間吃飯，整個人顯得清瘦，好友鍾承翰爆料她在《一把青》很圓潤，她笑說：「那時46公斤是人生中最胖，臉圓圓的，但覺得看起來很健康，有一種倉鼠感覺。」

▲連俞涵透露最胖時候是在《一把青》。（圖／凱特文化提供）

連俞涵自在切換作家身份，特地遠赴日本鎌倉拍攝寫真書，書中很多都是最自然且素顏的畫面，她說，旅行在外愛睡壁櫥，有一種黑洞感覺，可以好好做夢，像是這本書的封面，就是有一天在夢中看到過，她馬上被問，那會做夢到數字嗎。

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好友鍾承翰29日也特別出席簽書會，送上腳踏車與白蘿蔔，象徵繼續向前衝以及好彩頭。兩人因為《一把青》合作結識，鍾承翰聊到當時劇組在南部拍戲，美食太多，加上戲服又要穿很厚，連俞涵上鏡頭胖一倍，她大笑：「有時曹導（曹瑞原導演）會玩笑今天只能拍側面，因為妳的臉溢出螢幕，但之後瘦下來，他又會關心我有沒有吃飯，就像爸爸一樣。」

▲連俞涵新書記者會，鍾承翰站台。（圖／凱特文化提供）

連俞涵是家中老大，妹妹、弟弟都結婚，妹妹最近剛生小孩，開心升格當阿姨，直呼是一大新體驗，但她本人沒有憧憬，「我好像沒有那麼需要，我在每一部戲都談了滿多戀愛，我弟跟我妹都完成這些（戀愛結婚），我還滿自在，愛做自己想做的事，一個人Super自由。」