《一千個晚安》齊柏林導演空拍畫面　網友起雞皮：台灣好美

記者林奕如／台北報導

《一千個晚安》首播好評不斷，靈魂人物戴站長（阿西，陳博正 飾）狂飆演技，他和天晴（連俞涵 飾）之間的父女情深，讓人感動噴淚，還有人留言只要他一出現衛生紙量絕對激增。特別的是，這部戲收錄了齊柏林導演許多珍貴畫面，讓網友驚呆：「把台灣拍好美。」

▲《一千個晚安》收錄許多空拍畫面，呈現台灣美景。（圖／翻攝三立都會台）

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該劇主打親情牌，從小童星的演出到張棟樑、連俞涵及陳博正，觀眾都覺得非常到位，尤其討論度最高，就屬戲精阿西哥了，他在劇中的演出可用一個「暖」字來形容，從他遇見小天晴，帶著她在樹下與大樹爺爺許願，再到最後收養女孩長大，讓觀眾淚腺控制不住了。有人稱讚戴站長超溫暖，每次說的話看似很平凡，都蘊含著大道理，更有觀眾表示第一次看偶像劇不是為了「鮮肉偶像」，而是為了「熟男偶像」。

▲張棟樑、阿西、連俞涵合體飆戲。（圖／三立提供）

首集結尾陳博正展開火車環島之旅時，意外在火車內倒下，觀眾請命戴站長不要走，因為沒有站長心中就像缺少了一塊，希望能有回憶戲才能再看到陳博正。此外，該部戲運用不少齊柏林空拍畫面，用另一個角度看台灣，但遺憾的是該劇視覺總監齊柏林導演2017年6月意外過世。