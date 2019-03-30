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雷／《一千個晚安》首播他領便當！阿西一開口網友全噴淚

記者林奕如／台北報導

《一千個晚安》一波三折，經歷907天終於完成，張棟樑、連俞涵主挑大樑，搭配呈現清新感，29日大首播獲得PTT好評。尤其第一集登場的靈魂人物、鐵路退休站長戴家和（阿西，陳博正 飾），發揮實力派演技，一開口就讓網友跪了，但首集就有人領便當，成為噴淚點。

▲▼麥若愚為《一千個晚安》寫影評 。（圖／三立提供）

▲《一千個晚安》大首播 。（圖／三立提供）

以下有雷

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戴家和站長（阿西，陳博正 飾）是一位工作認真的小車站站長，幽默風趣的他，也是天睛（連俞涵 飾）、天雨（姚愛寗 飾）姐妹倆唯一的依靠，光榮退休的他，希望可以帶著相機，搭著火車走遍台灣，紀錄自己對這塊土地的深情記憶。

▲▼ 《一千個晚安》連俞涵、張棟樑 。（圖／三立提供）

▲連俞涵、張棟樑擔任男女主角 。（圖／三立提供）

站長年輕時救了一位小孩程諾（張棟樑 飾），20年來寄給程諾許多印有台灣美麗風景的明信片，成為他的心靈依靠，小孩長大了，回台後決定跟站長一起旅行，但沒有想到，一起搭火車準備出發時，站長卻意外倒地去世，領了最痛便當，看到這一幕，網友全噴淚。

▲▼《一千個晚安》張棟樑在火車上拍戲。（圖／三立）

▲阿西和張棟樑合作默契佳 。（圖／三立提供）

尤其是阿西去世前，和連俞涵之間的父女對話，也是淚點所在，他跟女兒說真心話，「雖然妳不是我親生，但當父女就是命中注定，你不要覺得虧欠我，也不要刻意報答我，希望妳自由自在，揮灑自己的生活。」PTT不少留言直呼：「看透一切的戴站長、有親情都讓人很好哭。」

▲《一千個晚安》首播。（圖／翻攝三立都會台）

▲首集他領便當，網友全噴淚。（圖／翻攝三立都會台）

《一千個晚安》前期命運多舛，首先歷經3任男主角人選難產，最後張棟樑接下拍攝。女主角也從簡嫚書因為懷孕辭演，再爆出其他名單，最後選定連俞涵。再來，視覺總監齊柏林導演因意外過世，也讓製作團隊悲痛，但轉為前進動力，該劇走過12座大小山脈、全台150處景點才拍成，首播看到成果。

▲《一千個晚安》首播。（圖／翻攝三立都會台）

▲阿西演技讓網友暴動了。（圖／翻攝三立都會台）

PTT好評不斷拍出台灣的美，有人留言「奇怪，台劇就明明也能拍出這種水準跟畫面啊」、「起雞皮疙瘩畫面太美」，許多人稱讚張棟樑凍齡不變，演員們水準也在線，「戴站長阿西演技Hold全場」、「我的淚腺控制不住了」。

▲《一千個晚安》首播。（圖／翻攝三立都會台）

▲《一千個晚安》拍出台灣的美。（圖／翻攝三立都會台）

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張棟樑, 連俞涵, 一千個晚安, 阿西, 陳博正, 戴站長, 齊柏林

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