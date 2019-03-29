《與惡》口碑狂炸PTT！公視特開時段「週六重播」

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》播出後佳評如潮，公視自3月30日起，特開週六晚間9點戲劇時段重播。賈靜雯飾演被害者家屬，面臨喪子之痛，和女兒天晴（于卉喬 飾）也愈來愈疏離，一場女兒直接嗆她台詞：「妳不要告訴我妳做不到的事」，網友反應太早熟，但編劇呂蒔媛豪爽神回：「你沒有養過小孩！」

▲《與惡》女兒于卉喬嗆賈靜雯，成為PTT話題。（圖／公視提供）

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對於賈靜雯女兒天晴太過早熟表現，有不少網友質疑。編劇呂蒔媛補充說，第一次進電視台新聞部做田野調查時，旁邊坐的就是兩個小學生在寫功課，於是將此情景寫入劇中，「當天晴歷經哥哥不見了，沒有人跟她討論這件事，也可以感受到父母之間的病，再加上她每天活在大人的世界裡，身邊週遭常常是新聞人，自然而然就會長成小孩的新樣貌。」

▲劇中早熟女兒言論被網友轟，編劇豪爽神回：「你沒有養過小孩！」（圖／公視提供）

製作人湯昇榮則說：「這還算是輕微的！」引來全場哄堂大笑。他說：「現在的小孩沒有都像幼幼台，每天快快樂樂的，」而且，現在的小孩更聰明，接收的資訊更多更快，更善於表達，他們天天看新聞，懷著一顆赤子之心看世界，有時比成人看得更準確。

▲一場無差別殺人事件，刻劃出《我們與惡的距離》。（圖／公視提供）

該劇PTT爆棚討論，探討無差別殺人案件，真實刻劃受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等其家庭以及職人環境，在金穗獎開幕放映，造成「秒殺」狀態，製作人林昱伶、製作人湯昇榮，金獎編劇呂蒔媛，及演員周采詩、陳妤、林哲熹出席映後座談。

陳妤飾演殺人犯的妹妹，直呼：「壓力超大…超級大」，因為自己沒有情緒開關的能力，完全沈浸角色，所以，在拍戲那兩個月中，她選擇跟李大芝一樣，戲裡戲外孤獨的生活，「極緻享受那個悲傷」，甚至有幾個主場景的戲，也請經紀公司工作人員不要陪伴。

林哲熹角色挑戰大，更以「37字」介紹自己：「飾演思覺失調的患者，以前稱精神分裂。是應思悅的弟弟，大芝的室友。去醫院，出院，再到醫院。」完全沒有劇透，贏得滿堂喝采，陳妤更笑讚：「真的完全不爆雷！」

周采詩飾演法扶律師吳慷仁妻子，分享：「我從來沒有拿過一個劇本這麼寫實，描述很多人性血淋淋的這一面，劇中所有人就活生生的活在我們生活當中，相信每個人看完都有不同感覺。」