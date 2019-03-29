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新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

記者林奕如／台北報導

柯有倫和Donna去年11月登記結婚，29日在香港補辦喜宴，席開20桌，以簡單、溫馨為主，已逝父親柯受良（小黑）在香港有許多好友，許多大咖賓客包括曾志偉、張學友、吳君如、陳可辛、劉偉強、苗僑偉、戚美珍等到場祝賀，有些人還是看著他長大，拍照時一起席地而坐，像家人一樣溫馨，來自台灣賓客吳宗憲、康康、NONO、Darren、懷秋也到場。

▲柯有倫Donna 29日在香港補辦喜宴。曾志偉、張學友、吳君如、陳可辛、劉偉強、苗僑偉、戚美珍、吳宗憲、康康等祝賀。（圖／林莉婚紗提供）

▲柯有倫Donna香港婚宴3月29日 。（圖／林莉婚紗提供）

▲柯有倫香港補請婚宴。（圖／林莉婚紗提供）

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下午約6點左右，新人舉行結婚儀式，柯有倫和老婆甜蜜進場，新娘一襲低胸透視白紗，展現火辣好身材，私下更俏皮嘟嘴獻吻。柯有倫提到老婆是他念新加坡國際學校的學妹，是因為一名非常重要的人，才有機會在一起，他說：「第一次和Donna約會感覺已經很好」，但新娘子吐槽：「我當時感覺奇怪。」

▲柯有倫Donna 29日在香港補辦喜宴。曾志偉、張學友、吳君如、陳可辛、劉偉強、苗僑偉、戚美珍、吳宗憲、康康等祝賀。（圖／柯有倫提供）

▲柯有倫在香港補辦喜宴。吳君如（後排最左）、陳可辛（前排左2）、張學友、苗僑偉、曾志偉等到場祝賀。（圖／柯有倫提供）

他在婚禮現場獻唱一首歌給妻子Donna，這首新歌《能否愛著不完美的我》也代表他此刻的心情，恰似向Donna說的情話，深情告白：「在愛情這顆渺小星球，我終於找到了存在的理由」。

▲柯有倫Donna 29日在香港補辦喜宴。曾志偉、張學友、吳君如、陳可辛、劉偉強、苗僑偉、戚美珍、吳宗憲、康康等祝賀。（圖／柯有倫提供）

▲小鐘（左起）、NONO、方文山、新郎柯有倫、吳宗憲、康康、懷秋、Darren。（圖／柯有倫提供）

晚間宴客，曾志偉受訪時嘆時間飛逝，是否會開喝，他笑說：「吳宗憲問準備好輪椅沒有，他是主場，當然不醉無歸啦！」張學友一人到場，祝一對新人幸福快樂開開心心，並且催生娃。

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關鍵字

柯有倫, Alan, Donna, 小黑, 柯受良, 曾志偉, 張學友, 吳君如, 陳可辛, 劉偉強, 苗僑偉, 戚美珍, 吳宗憲, 康康, NONO, Darren, 懷秋

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