殺兒犯爸媽下跪說對不起！溫昇豪演《與惡》哽咽：我不是上帝

記者林奕如／台北報導

溫昇豪《我們與惡的距離》面臨兒子被無差別殺害，身為被害者家屬，看到加害者的爸媽跪在自己面前，他入戲哽咽表示：「我看到他們跟我跪，說對不起的時候，我真想扶他起來，說你不要跟我對不起，這不是你的問題，但我做不到...。」

▲ 溫昇豪劇中面臨喪子之痛，決心走出來面對。（圖／公視提供）

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《與惡》才播出第一二集，口碑爆炸發酵，透過不同的關係與立場，討論案件中加害者家屬與被害者家屬的心理狀態改變，溫昇豪角色沉穩壓抑，創辦網路先驅報，想要藉由工作療傷，但跟老婆喬安（賈靜雯 飾）感情愈來愈疏離，早熟女兒直率一句：「爸爸媽媽你們要離婚嗎？」撕開喪子2年的傷痛，他決心改變。

▲賈靜雯溫昇豪飾演夫妻。（圖／記者李毓康攝）

溫昇豪說：「劉昭國（劇中名）是想要改變的。」從他晚上回家，進入過世的兒子房間，擺設全都沒動過，不想時間凍結在悲傷那一刻，他告訴妻子要把裡面東西都扔掉，但她想要保留，兩個人起了爭執，就可以看得出來。

▲ 《與惡》媒體佔有重要角色。（圖／公視提供）

再來，殺人犯的人權律師（吳慷仁 飾）找上劉昭國，希望他能夠報導隨機殺人相關報導，劉昭國直回：「我不是上帝，我沒有那麼偉大。」道出無盡的掙扎。溫昇豪入戲分析，他是被害者家屬，但同時又是媒體人，希望理性去看待，最後選擇報導，就是要找到答案。

▲ 《與惡》刻劃加害者家屬的生活。（圖／公視提供）

雖然飾演被害者家屬，但這部戲也顯示加害者家屬一面，溫昇豪有感而發：「我們一般是看到被害者家屬出來哭訴，很少人會去訪問加害者，所以看到那一面的時候，其實是很震撼的，我們從來沒替他們想過，他們真的...TM可憐，他真的沒想到兒子會做這事情，然後被人丟雞蛋、所有鄰居趕走、改姓名，流浪過日子怎麼辦，他要背負這個一輩子的罪，永遠被社會敵視。」

該劇是金鐘編劇呂蒔媛作品，精準刻劃受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等其家庭以及職人環境，打動賈靜雯隔15年回歸台劇，溫昇豪更讚嘆：「我一看劇本就一口氣看完，之前會職業病找瑕疵，但這劇本找不到任何可攻擊的地方。」正因為如此觸動人心，溫昇豪看完預告10分鐘後，就眼眶泛紅，他希望「這戲大家可以開放討論。人生沒有對錯，一定要犯錯之後，才會懂得珍惜。」