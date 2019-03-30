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小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

記者林奕如／台北報導

顏毓麟在《魯蛇》飾演魯蛇代表「阿仲」，是一位應屆碩士畢業生，從小乖乖一路念書到大，想符合長輩期望找個白領的工作，卻對未來缺乏深思，是許多台灣年輕人的縮影。還有一場戲，他穿上女裝當陳妤的人體模特兒的戲，直呼：「穿女裝不尷尬，但不小心露出四角褲就尷尬死了！」

▲《青春魯蛇物語》顏毓麟、陳妤。（圖／華視提供）

▲顏毓麟飾演魯蛇代表，劇中和陳妤CP感十足。（圖／華視提供）

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顏毓麟和陳妤劇中CP感十足，一場扮女裝地戲有了特殊化學作用，他笑說：「這場戲體溫比感情的部份，還要升高不少，配合劇情還要意外跌倒，比較像是動作戲。」陳妤則說：「明明裙子對他來說已經很短，導演還要我幫他收裙擺，超怕針刺到重要部位。」本劇最浪漫的調情戲，依舊充滿笑點。

▲《青春魯蛇物語》顏毓麟、陳妤。（圖／華視提供）

▲顏毓麟透露這部戲是他入行以來，角色本身受傷最多的一部戲。（圖／華視提供）

顏毓麟表示，這部戲是他入行以來角色本身受傷最多的一部戲，像是被門夾到、被鍋子燙到、被針扎到，還要面臨室友欠錢跑路，堪稱是多災多難的魯蛇。在拍攝一場馬桶座直銷餐會的戲，顏毓麟還不小心絆倒了本來坐著的馬桶，造成馬桶爆裂，所幸沒有受傷，他說：「當下真的嚇死了，因為從來沒有把馬桶弄破過，除了對劇組很抱歉，更擔心馬桶的價位。」被工作人員虧說是青春魯蛇的屁屁危機。

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顏毓麟, 陳妤, 魯蛇

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