張庭瑚雙吻魏蔓、王淨大飽口福　《愛情白皮書》被封高顏值台劇

記者林奕如／台北報導

王淨在台視、東森《愛情白皮書》飾演成美，和歐陽掛居（張庭瑚 飾）從大學相戀後，一路分分合合戀情坎坷，最新一集中還將出現影響兩人關係的關鍵人物魏蔓。她一出場便對張庭瑚發動猛烈攻勢，還主動勾搭企圖親上男方，張庭瑚雙吻2女，被虧大飽口福。

▲張庭瑚跟王淨拍吻戲駕輕就熟。（圖／東森提供）

請繼續往下閱讀...

張庭瑚前陣子酒駕自醉，記者會公開道歉，雖然宣傳行程全被卡，但月中臉傷恢復大半，飛到香港電影節宣傳。該劇是在他受傷前殺青，帥臉在畫面上沒被影響，他和宋柏緯、吳岳擎新生代演員演要角，更網羅王傳一、魏蔓、李國毅等一男神女神於劇中特別演出，高顏值被PTT鄉民封為「史上顏值最高台劇」。

▲張庭瑚跟魏蔓拍吻戲緊張到不行。（圖／東森提供）

張庭瑚劇中豔福不淺，第一天和魏蔓對戲就拍吻戲，張庭瑚緊張到不行，不但都不敢對上女方的眼睛，對戲時更是連耳朵都通紅了，讓她覺得他很有趣、很可愛。張庭瑚害羞的說：「因為第一天對戲就這麼『親密』，而且又是跟女神對戲，所以我開拍前真的緊張到不行，連話都有點講不太出來。」

張庭瑚跟王淨的吻戲，在現場不斷打鬧吐槽，張庭瑚還搞笑地做勢用嘟嘴表情接吻。王淨笑說：「我反而覺得吻戲前的摔倒戲還比較難拍，因為我為了跌倒的姿勢來回試了二十幾次，拍完都快虛脫了。」張庭瑚還搞笑的說：「因為我跟王淨太熟了，而且前面也拍過幾場吻戲，所以拍攝起來就會自在很多。」