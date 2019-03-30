未婚生女淡定「藏屍塞冰箱」！小薰掙扎：很崩潰一場戲

記者林奕如／台北報導

黑澀會美眉小薰（黃瀞怡）接演公視學生劇展《無塵之地》，褪下「氣質美眉」亮眼外型，片中亂髮、臉泛油光與滄桑疲憊，詮釋未婚生女的社會邊緣人。一場藏屍進冰箱的戲，小薰回憶形容「很壓抑、很崩潰的一場戲」，十足考驗演技。

▲《無塵之地》小薰飾演居住髒污大排溝社會邊緣人。（圖／公視提供）

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該劇描述城市裡的髒污大排溝上，住著一對姊弟與姊姊的幼女，三人在社會角落掙扎生活，彼此相依為命的故事。小薰飾演賭場清潔員「李鳳樓」，她表示「當初劇本看到最後甚至不明白為什麼女主角要這麼做」，但也因此「更想去理解，就答應演出了」。

▲一場藏屍冰箱的戲令小薰崩潰。（圖／公視提供）



其中一場藏屍戲，小薰表示，那場黑色塑膠袋藏屍戲的表演不能過度張顯，但當下她內心很掙扎、很想大叫，還說：「很不想接受這一切，怎麼可能這女人心態會這麼淡然處理」，但她也說，表示在那瞬間可以體會到，這些極端情緒背後無奈、妥協、放下跟不捨，她形容「每分每秒兩端情緒的拉扯，滿不舒服，但讓又讓我舒坦了什麼，我想這就是李鳳樓」。

▲小薰劇中未婚生女。（圖／公視提供）

這部戲用心取景，小薰也說在有油汙飄過，或老鼠竄出的溝邊、髒污的賭場內拍戲，「現場的環境給我很大的幫助，壓迫感跟窒息感，都讓我瞬間可以體會李鳳樓的狀態。」拍攝結束，被問到心裡能認同或理解主角作為，她說：「與其說認同，不如說是認份；畢竟她不能改變命運，但可以在命運裡找到自己的節奏。」

該劇由北藝大電影研究所李培㚤（音ㄧˋ）編導，企圖重整童年時在基隆大排溝邊、賭場等社會角落記憶。她說「身處混雜骯髒環境，想要的越是簡單，只想一家人在一起而已」，也表示駭人聽聞的故事背後，希望帶來「沒有誰是應該被藏起來的」的省思。