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2歲小星星飯店鬧脾氣　陳妍希衝上前「2步驟搞定」畫面超有愛！

記者劉宜庭／綜合報導

陳妍希與老公陳曉因演出古裝劇《神鵰俠侶》結緣，2016年攜手步上紅毯，同年12月誕下寶貝兒子「小星星」（陳睦辰），夫妻倆對兒子疼愛有加，也常在微博曬出育兒點滴。近來，她帶著孩子現身上海某飯店，母子倆身影及溫馨互動，也全被目擊拍下，融化眾人。

▲陳妍希曬全家福照。（圖／翻攝自IG／陳妍希）

▲陳妍希兒子2歲了。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

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▲陳妍希與陳曉育有2歲寶貝兒子小星星。（圖／翻攝自陳妍希Instagram、微博）

近來，陳妍希帶著小星星現身上海，據陸媒《UC娛樂》報導，她穿著淺藍色西裝外套，呈現出「下衣失蹤」的視覺感，露出一雙纖瘦又白嫩的逆天長腿，雖然戴著黑色口罩，一現身飯店，仍擋不住女神般的氣場。

▲陳妍希近來帶著小星星現身上海某飯店。（圖／翻攝自微博／《UC娛樂》）

▲陳妍希「下衣失蹤」露美腿。（圖／翻攝自微博／《UC娛樂》）

期間，年僅2歲的小星星也現身飯店，走起路來搖頭晃腦，模樣相當可愛，原先搶先走在媽媽前方，然而，陸媒指出，小星星走到一半，突然停了下來，似乎突然發起小脾氣。陳妍希見狀，便衝上前、伸手抱起兒子臉上同時掛滿溫馨笑容，充滿母愛的舉動，也成功安撫了愛子的心情，讓小星星下秒又開心地蹦跳起來。

▲陳妍希近來帶著小星星現身上海某飯店。（圖／翻攝自微博／《UC娛樂》）

▲陳妍希帶著小星星現身上海某飯店。（圖／翻攝自微博／《UC娛樂》）

事實上，陳妍希自從升格當媽之後，便不時會透過社群網站發文，分享育兒點滴，日前更開心曬出和小星星合作完成的繪畫成果，愛子超萌的軟萌又白嫩的小胖手，也意外成為眾人關注亮點，在當時引發不少討論。

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希日前和小星星一起作畫，愛子超萌小手秒成亮點。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

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