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蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

記者劉宜庭／綜合報導

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，因為自然率真的反應，因此成為各大節目通告常客。近來錄影時，她大方分享過去一段曖昧情，由於雙方很聊得來，外貌也剛好是「她的菜」，本以為能夠順利交往，不料某次遇上生理期，對方的反應卻讓她瞬間幻滅！

▲蘿莉塔是各大節目通告的常客。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

▲蘿莉塔是各大節目通告的常客。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

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▲蘿莉塔是各大節目通告的常客。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

在節目《麻辣天后傳》21日播出內容中，以「親愛的業務好友求求你　拜託可以不要再騷擾我了嗎？」為題，邀來藝人分享自身經歷。其中，蘿莉塔透露，先前好友說要介紹一個不錯的男生給她，碰面後也覺得對方確實還不錯，「長相也是我的菜，聊天也滿聊得來的，所以我們那一陣子就有很熱烈的互動。」

▲蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蘿莉塔說生理期不舒服，曖昧男隔20分鐘後就出現在她家樓下。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

直到某一天，男方傳訊提出邀約，「妳今天在幹嘛？要不要出來啊？」然而，蘿莉塔當天恰巧遇上生理期，不太舒服，只好拒絕表示，「我今天想要在家休息。」沒想到，隔了20分鐘後，對方竟傳訊息說「妳現在下樓。」她瞬間驚呼，「天啊，也太浪漫了吧！這就是偶像劇！」當下，她也在心中決定，下樓後立刻要向對方表明要交往，「因為我覺得很浪漫，從來沒有男生為我這樣。」

▲蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蘿莉塔超心動，心想待會下樓就要表明要跟對方交往。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

蘿莉塔本以為，曖昧男可能是要拿巧克力、紅豆湯、暖暖包之類的東西，讓她舒緩生理期的不適，她下樓前，還不忘趕緊化妝、梳頭、換衣服，滿懷期待地要與對方見面。沒想到，男方一見到她，頓時從口袋拿出一包藥丸，隨即開始推銷，「我跟妳說，這是我們公司出的產品，妳以後只要有吃這個啊，我包準妳生理期來絕對都不會不舒服。」

▲蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲曖昧男反應讓蘿莉塔瞬間傻眼。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

更誇張的是，男子接著說，「來，這一包給妳試用，喜歡的話下次跟我買，我再算妳便宜。」蘿莉塔聽完，原先心中期待全部幻滅、夢碎，傻眼回說：「喔，謝謝。」上樓後，她也立刻將對方給封鎖了。

▼蘿莉塔遇生理期，曖昧男反應卻讓她瞬間傻眼。（影片／取自YouTube／麻辣天后傳，如遭刪除請見諒。）

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