安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

記者劉宜庭／綜合報導

安以軒與澳門德晉集團CEO陳榮煉（小叮噹）結婚2周年時，終於宣布懷孕喜訊，已經迫不及待升格當媽的她，近來難得到賈靜雯家中作客，開心和咘咘、Bo妞同框，搶先感受育兒氛圍，此外，由於她和賈靜雯都曾扮演過《倚天屠龍記》中的「趙敏」一角，讓網友忍不住嗨喊「兩代趙敏相聚了！」

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▲安以軒罕見同框咘咘、Bo妞。（圖／翻攝自微博／安以軒）

安以軒23日透露，過去約了好幾次，如今終於如願和咘咘、Bo妞見到面了，開心表示：「本人比電視上更可愛耶。」同時，她也曬出與2萌娃的一系列同框照，畫面中，咘咘穿著金黃色公主裝，Bo妞身上則穿著貌似雨衣的透視外衣，姊妹倆一起開心吃著餅乾，可愛指數直破表。

▲咘咘、Bo妞專心吃著小餅乾。（圖／翻攝自微博／安以軒）

此外，由於安以軒和賈靜雯過去都曾在《倚天屠龍記》中，飾演過「趙敏」一角，然而如今兩代趙敏難得相聚，卻不見2女神合影，對此，安以軒則笑曝背後原因：「結果忙著玩小孩和聊天～結果大人自己都忘記要拍照。」

有趣的是，安以軒發文同時，還不忘標註賈靜雯的帳號，隔空喊話虧說，「妳幫啵妞剪的瀏海真的剪斜了。」此舉也讓Bo妞剛剪好的新髮型，意外成為眾人關注亮點之一，在網路上引發熱議。

▲安以軒笑虧賈靜雯把Bo妞的瀏海剪斜了。（圖／翻攝自微博／安以軒）