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莊凱勛拋家棄子待新加坡　孤身一人煮飯、洗衣「練孤單」

記者林奕如／台北報導

莊凱勛在新加坡拍攝電視劇《伺機》，在片場度過生日，將有自己照片的蛋糕「大卸八塊」。在戲中演出格鬥家的他，花了大量的時間在武術訓練，包含綜合格鬥、以色列軍隊武術、柔術擒拿等，一有空閒時間都泡在健身房裡，雕塑出8塊肌的猛男體態。

▲莊凱勛新加坡切生日造型蛋糕。（圖／凱渥提供）

▲莊凱勛練出8塊猛肌。（圖／凱渥提供）

莊凱勛角色挑戰大，要背負過往所犯下的錯10年來獨自前行，戲中人物甚至孤單到想像一個已經不存在的人，在生活中與他對話，情感在累積之下要有更豐厚的狀態，要有孤單滄桑感，莊凱勛開玩笑表示也許是年紀到了，變得比較多愁善感，為更精準抓到角色孤獨感受，刻意讓自己變「孤單」，鮮少與外界聯繫與交際，每天自己煮飯、洗衣、搭地鐵，讓心境調整到角色的頻率，活脫脫就是孤身一人，在異地沒背景、沒朋友的感受。

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▲莊凱勛新加坡切生日造型蛋糕。（圖／凱渥提供）

▲莊凱勛切生日造型蛋糕。（圖／凱渥提供）

日前在劇組的祝福中度過生日，莊凱勛笑說導演騙人，他以為還有一個鏡頭要拍，才讓他無防備的收到驚喜，看到蛋糕的那一刻真的很感動，謝謝全部劇組的人員為他慶生，也不忘感謝母親。回到飯店後又再收到經紀人送上的造型蛋糕，上面圖案是莊凱勛運動過後的搞笑照片，一邊和在台灣的老婆視訊，一邊將自己「片片分切」，超級爆笑。

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