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混血男星嬰兒照曝光！「Q大眼+捲髮」超像洋娃娃

記者林奕如／台北報導

外型帥氣的李至正，外公是外國人，隔代遺傳的他從小就像個洋娃娃，照片一曝光，讓大家都吃驚，他說：「我小時候就是個外國娃，和我哥長不一樣，但我應該像媽媽，她年輕時很美」。出道後，常接演高富帥角色，但這次在《黯夜》嘗試頹廢角色大轉變。

▲李至正小時候照片曝光，像洋娃娃。（圖／緯來電影提供）

▲李至正小時候照片曝光，像洋娃娃。（圖／緯來電影提供）

▲李至正小時候照片曝光，像極洋娃娃。（圖／緯來電影提供）

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李至正在《黯夜》裡造型走隨興路線，飾演受到打擊的警察，不僅蓄鬍，連頭髮都不必特別梳整，最後轉戰徵信社當起偵探，還與黃迪揚一起搭檔去摩鐵抓姦竟抓錯人，國罵、粗口樣樣來，驚悚片中加入搞笑元素，他表示：「我很喜歡這次的角色，不但不用刮鬍子、甚至素顏就上場拍」，李至正還說：「其實邋遢裝反而不好弄，要用玉米夾、再上捲，稍微動一下又會變成歐巴頭，還不能弄太帥，加上我鬍子長很快，且我鬍子有不一樣的顏色，有白有紅」。

▲李至正小時候照片曝光，像洋娃娃。（圖／緯來電影提供）

▲李至正新戲是頹廢造型。（圖／緯來電影提供）

李至正也分享，國一被丟去國外遊學，喜歡文藝復興的作品，本身有繪畫天份的他，還曾畫了一幅聖母素描像，送給在紐約當服裝設計師的姑姑，剛好與這次《黯夜》裡的繪畫主題呼應。他也說，接下來想嘗試另一種戲路：「失語的啞巴」，他表示：「演員都習慣用台詞把情緒說出來，啞巴則是很大的挑戰，得用其他感官讓觀眾接受，肯定不容易」。

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