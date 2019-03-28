路嘉欣拼了！被弄暈當死屍拖地上走　對戲換真刀沒在怕

記者林奕如／台北報導

甜姊兒路嘉欣挑戰自我，在緯來電影台《黯夜》飾演內心反派角色，一場與趙駿亞為家產爭執對戲，被趙駿亞弄暈當死屍拖在地上走，全程不找替身親自上陣，她笑說：「原來我可以嘗試拍動作戲。」一場趙駿亞拿刀戳向她的戲，原本的假刀換真刀她也沒在怕。

▲路嘉欣《黯夜》昏迷被當死屍拖著走。（圖／緯來電影提供）

路嘉欣角色看似嬌弱又無助的，但她是一隻木葉蝶，隱藏了真實的自己，蟄伏在黯夜中，路嘉欣驚喜地說：「這是第一次嘗試驚悚的作品，演的又是反派，看完整部作品，這次的妝髮造型從沒嘗試過，連表情都會被自己嚇到，我好像沒見過這樣的自己，而且每個演員包括庭妮、駿亞、至正等人所展現出來的都是我不曾見過的模樣，很新鮮」。

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▲路嘉欣全新突破，趙駿亞改拿真刀也不怕。（圖／緯來電影提供）

一場路嘉欣要被趙駿亞拖行的戲，她興奮表示：「從沒玩過驚悚片，這次拉扯、拖行、摔地都自已來完全沒替身，本來看到劇本有點不安，現場有動作指導不斷示範，安全措施也做得很好，駿亞更貼心地頻頻關切是否受傷，讓我不再緊張，而且看到自己駭人的表情，我找到另一個戲路了」。

事實上，她曾經為了拍MV從二樓高度往下跳受傷，她記憶猶新說：「當年從高處往下跳，武指交代側身躺在紙箱上即可，沒想到我高估自己，當下是根本來不及反應，結果就是膝蓋撞上自己的下巴，導致牙齒位移滿嘴鮮血，還有輕微的腦震盪，只能送醫，這次的動作戲，相對安全多了」。