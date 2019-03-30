Dara曝聯誼最佳地「SM附近停車場」　親證：和年下男在車上約會！

記者張筱涵／綜合報導

韓團2NE1成員Dara和JeA、皇甫一起登上新節目《風流的姐姐們》，一聽到對方問偶像一般聯誼都在咖啡廳吧？馬上就淡定回說：「在車上也會聯誼啊。」連地點都固定在首爾清潭區的停車場。

▲Dara在2009年以2NE1出道。（圖／翻攝自Dara IG）

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Dara說出道後都在車上聯誼，當然因為是密閉空間，其實大家都是互有好感才會出來的，大概是2011年夏天的事情，接著說：「清潭區那個，有很多美容室那裡，過SM公司附近的停車場。」如此新穎的聯誼方式讓一代偶像團體的皇甫覺得超搞笑，還讚嘆果然與眾不同。

但後來Dara又很爽快地說之後約會也都在車上，跟年紀比較小的對象交往的時候都是在自己的車上，讓JeA驚訝反問：「這些事情可以說的嗎？」不過因為都已經過去了，她現在也已經34歲，對這些事情看得很開說：「也不是什麼大不了的事啊。」

▲Dara跟年紀小的男生交往時幾乎也都在她車上約會。（圖／翻攝自 JTBC Entertainment YOUTUBE）

▼《風流的姐姐們》第九集搶先看。（影片／取自JTBC Entertainment YOUTUBE，如遭刪除請見諒）