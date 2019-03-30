ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Dara曝聯誼最佳地「SM附近停車場」　親證：和年下男在車上約會！

記者張筱涵／綜合報導

韓團2NE1成員Dara和JeA、皇甫一起登上新節目《風流的姐姐們》，一聽到對方問偶像一般聯誼都在咖啡廳吧？馬上就淡定回說：「在車上也會聯誼啊。」連地點都固定在首爾清潭區的停車場。

▲Dara在2009年以2NE1出道。（圖／翻攝自Dara IG）

▲Dara在2009年以2NE1出道。（圖／翻攝自Dara IG）

請繼續往下閱讀...

Dara說出道後都在車上聯誼，當然因為是密閉空間，其實大家都是互有好感才會出來的，大概是2011年夏天的事情，接著說：「清潭區那個，有很多美容室那裡，過SM公司附近的停車場。」如此新穎的聯誼方式讓一代偶像團體的皇甫覺得超搞笑，還讚嘆果然與眾不同。

但後來Dara又很爽快地說之後約會也都在車上，跟年紀比較小的對象交往的時候都是在自己的車上，讓JeA驚訝反問：「這些事情可以說的嗎？」不過因為都已經過去了，她現在也已經34歲，對這些事情看得很開說：「也不是什麼大不了的事啊。」

▲Dara跟年紀小的男生交往時幾乎也都在她車上約會。（圖／翻攝自 JTBC Entertainment YOUTUBE）

▲Dara跟年紀小的男生交往時幾乎也都在她車上約會。（圖／翻攝自 JTBC Entertainment YOUTUBE）

▼《風流的姐姐們》第九集搶先看。（影片／取自JTBC Entertainment YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

推薦閱讀

TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

張紫妍案金社長「旗下4女藝人全自殺」　師妹痛揭死法共通點…網爆氣求真相！

張紫妍案金社長「旗下4女藝人全自殺」　師妹痛揭死法共通點…網爆氣求真相！

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

「下面很搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪嚴重病因：這是第一次

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Dara, 2NE1

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Baby「高聳澎臉」爆再進化！大螢幕無P近照　網狂虧：蘋果肌快炸了
  2. 帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把
  3. 直擊／台上端出大龍蝦　Kai直視牠的眼睛慌了⋯用一隻手抓
  4. Dara曝聯誼最佳地「SM附近停車場」　親證：和年下男在車上約會！
  5. 偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！
  6. 影迷惡搞《復仇者4》海報！　星爵「被改這句SLOGAN」網笑：還在氣
  7. 183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老
  8. 茄子蛋開唱A咖歌王助陣！還有他台下唸口白..磁性嗓全尖叫
  9. 小妹妹拿著卡片快哭了　《聲林》林孟辰伸出雙手超展開
  10. 飛飛翔翔腳踩鋼琴　黑人「1個字超討厭」徹底惹怒范瑋琪！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366