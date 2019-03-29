gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

記者韓景樺／綜合報導

南韓人氣女團gu9udan成員金世正，因為歌聲清亮甜美，不只在隊內擔任主唱，更曾發行SOLO作品《花路（꽃길）》。而29日gu9udan的官方微博也分享了金世正翻唱《有一種悲傷》的影片，好聲音與清楚的中文咬字也讓網友驚嘆不已。

▲金世正。（圖／翻攝自IG／gu9udan、微博／official_gugudan）

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《有一種悲傷》是歌手A-LIN的情歌作品之一，也是去年大受歡迎的國片《比悲傷更悲傷的故事》的電影主題曲。動人旋律加上揪心歌詞，聽了讓人超入戲，更有一股想流淚的衝動。

影片一開始，金世正穿著簡單的條紋襯衫，低頭看著手裡寫滿密密麻麻註記的歌詞，又不時和身邊的錄音師進行討論，認真程度百分百。而當她一開口，高亢而溫暖的嗓音帶著深情，清晰並字正腔圓的中文咬字，讓網友們忍不住「爆雞皮疙瘩」，不僅狂發哭臉圖案，說自己「聽到流淚」，更直呼「這是什麼神仙唱歌啊」、「沒點開的時候就知道很好聽，點開一聽簡直是暴擊！」、「已經無限循環了，簡直是動人天籟。」

▲金世正翻唱《有一種悲傷》。（圖／翻攝自微博／official_gugudan）

事實上，金世正除了唱功了得，演技方面也表現得十分亮眼，過去她曾參演韓劇《學校2017》，清新而不做作的表現讓人印象深刻。而29日韓媒也報導，金世正即將接演KBS的電視劇《聽見你的歌》（너의 노래를 들려줘，暫譯），並在片中飾演受失眠和噩夢所困擾的女主角洪李英（홍이영），將詮釋一段獨特、富神秘色彩的愛情故事。

對此，金世正的所屬公司Jellyfish娛樂表示「確實有收到提案，目前正在積極討論中。」

▲金世正翻唱《有一種悲傷》，模樣認真。（圖／翻攝自微博／official_gugudan）

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