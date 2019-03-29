ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女認了：有性關係

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈近來紛擾事件頻傳，勝利、鄭俊英調查案還未告一段落，韓媒《SBS News》29日又爆出一起新的性侵案，一名「知名團體的成員涉強暴罪」，全案現進入調查，該名男偶像被列為被告。

▲▼南韓又爆性侵案！「5人組夯團」性侵一女（圖／翻攝自SBS）

▲南韓又爆性侵案，5人組夯團成員性侵一女，SBS貼出的剪影顏色背景很明顯。（圖／翻攝自SBS）

根據《SBS News》29日晚間8點（台灣時間7點）再度曝光一名五人組男團偶像A涉嫌性侵的報導，B女指控A男2010年5月喝醉後到家裡找她，卻突然開始毛手毛腳，她拒絕了2次，但A男緊抓住她的雙臂、接著在家中性侵得逞，令她近10年來備受煎熬，甚至找上精神科醫生治療，直到最近受害女性意識抬頭，她才決定勇敢說出來；對此，A男現已遭列為涉嫌性侵的被告人，他認了雙方曾發生性關係，但「絕對沒有強制性交」，同時他也表示「會誠實接受調查」。

請繼續往下閱讀...

▲▼南韓又爆性侵案！「5人組夯團」性侵一女（圖／翻攝自SBS）

▲有網友以圖搜圖竟找出SS501的金亨俊。（圖／翻攝自推特）

報導一曝光後，「五人組男團偶像」登上熱搜，大批網友開始猜測A男的真實身份，有ㄒ網友將報導的剪影比對出，竟發現背景顏色、人物輪廓與SS501的成員金亨俊的照片吻合，且SBS報導內容表示，該男人在海外，回國會誠實接受調查，恰好金亨俊人現不在韓國，遭懷疑就是報導裡的人物。

推薦閱讀

陳意涵產後更瘦了！　訪問被打斷⋯「SJ男神」站旁邊看著她

陳意涵產後更瘦了！　訪問被打斷⋯「SJ男神」站旁邊看著她

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

勝利口中「紐約姐姐」是她？　高俊熙現身一一回網友：^^

勝利口中「紐約姐姐」是她？　高俊熙現身一一回網友：^^

BTOB鄭鎰勳拍婚紗！自彈自唱甜看她　粉絲羨慕：好美～

BTOB鄭鎰勳拍婚紗！自彈自唱甜看她　粉絲羨慕：好美～

推薦SJ始源看《與惡》　溫昇豪劇透：下禮拜開始是爆點

推薦SJ始源看《與惡》　溫昇豪劇透：下禮拜開始是爆點

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

尹均相愛貓驟逝！　「錯過最後一面」淚崩：女兒對不起

尹均相愛貓驟逝！　「錯過最後一面」淚崩：女兒對不起

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

IU大螢幕處女作曝光這一面！　主持人：從來沒看過她生氣

IU大螢幕處女作曝光這一面！　主持人：從來沒看過她生氣

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女認了：有性關係

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

SS501

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《招搖》完結倒數「角色狂領便當」　高甜→大虐…作者5字劇透網崩潰！
  2. 渡邊直美「小學5年級」萌照曝光！　露齒一笑…根本「20年前後都一樣」
  3. 小賈斯汀睽違4年：新專輯要來了！　停工20月IG洩「回歸最新動向」
  4. A-Lin親姐原來超辣！　只穿襯衫「下身全露」浴缸照曝光
  5. 《這就是街舞2》導師班底曝光！　黃子韜退出「F4成員」補上
  6. 想飛的鋼琴少年 男主角蓋爾基來台獨奏會
  7. 法國「新浪潮之母」安妮華達乳癌逝世！享耆壽90歲
  8. 蕭敬騰默默被帶到非洲！才發現為這個...帥到噴汁時尚照曝光
  9. 連俞涵人生最胖46公斤　拍《一把青》被嫌「臉溢出螢幕」
  10. 快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女認了：有性關係

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366