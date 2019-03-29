快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女認了：有性關係

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈近來紛擾事件頻傳，勝利、鄭俊英調查案還未告一段落，韓媒《SBS News》29日又爆出一起新的性侵案，一名「知名團體的成員涉強暴罪」，全案現進入調查，該名男偶像被列為被告。

▲南韓又爆性侵案，5人組夯團成員性侵一女，SBS貼出的剪影顏色背景很明顯。（圖／翻攝自SBS）



根據《SBS News》29日晚間8點（台灣時間7點）再度曝光一名五人組男團偶像A涉嫌性侵的報導，B女指控A男2010年5月喝醉後到家裡找她，卻突然開始毛手毛腳，她拒絕了2次，但A男緊抓住她的雙臂、接著在家中性侵得逞，令她近10年來備受煎熬，甚至找上精神科醫生治療，直到最近受害女性意識抬頭，她才決定勇敢說出來；對此，A男現已遭列為涉嫌性侵的被告人，他認了雙方曾發生性關係，但「絕對沒有強制性交」，同時他也表示「會誠實接受調查」。

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▲有網友以圖搜圖竟找出SS501的金亨俊。（圖／翻攝自推特）

報導一曝光後，「五人組男團偶像」登上熱搜，大批網友開始猜測A男的真實身份，有ㄒ網友將報導的剪影比對出，竟發現背景顏色、人物輪廓與SS501的成員金亨俊的照片吻合，且SBS報導內容表示，該男人在海外，回國會誠實接受調查，恰好金亨俊人現不在韓國，遭懷疑就是報導裡的人物。