MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

記者張筱涵／綜合報導

南韓音樂節目盛行，每次偶像歌手回歸時粉絲們都會努力衝音源和簡訊投票分數，就是希望自己支持的藝人可以得第一。不過，在28日由MAMAMOO獲得冠軍時，觀眾和粉絲都在看節目一起開心時，卻發現她們後方的本月少女趁機搶鏡，連工作人員都看不下去。

▲MAMAMOO近日忙著宣傳新歌《gogobebe》。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

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《MCOUNTDOWN》28日節目由MAMAMOO獲得冠軍，正當玟星說著感言時，後方的本月少女彼此在嘻鬧的時候發現被拍到，露出驚訝的表情後比YA、探頭、比愛心，後來換頌樂講感言時，後方本月少女成員賢眞用手比著開心高舉又放下持續了一陣子。

在《MPD直拍》中可以看見當賢真高舉愛心時，攝影機後的工作人員說：「她是想被罵？在後面幹嘛啊…」隔天《音樂銀行》在MAMAMOO得獎時，也有男團The T-Bird突然把人抱起舉高，疑似踢到輝人的樣子。這兩段畫面也知名論壇《instiz》引起熱烈討論，網友們直呼「本月少女出道兩年了還不懂禮儀」、「老實說人家講感言時知道被拍到要閃一下吧」。

▲本月少女在MAMAMOO講感言時比手劃腳。（圖／翻攝自M2 YOUTUBE）

The T-Bird也在事後發出道歉聲明，「首先，今天在音樂節目中對MAMAMOO前輩們和工作人員造成困擾，真的很抱歉，事情發生後我們也更加深刻反省如此輕率的行為，謝謝指出我們錯誤的人們，同時也感到很抱歉。」

▲The T-Bird對將人舉起的行為道歉。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▼《MPD直拍》MAMAMOO獲得冠軍。（影片／取自M2 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）