ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

記者張筱涵／綜合報導

南韓音樂節目盛行，每次偶像歌手回歸時粉絲們都會努力衝音源和簡訊投票分數，就是希望自己支持的藝人可以得第一。不過，在28日由MAMAMOO獲得冠軍時，觀眾和粉絲都在看節目一起開心時，卻發現她們後方的本月少女趁機搶鏡，連工作人員都看不下去。

▲MAMAMOO出道5年，堅強實力擁有大批粉絲支持。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

▲MAMAMOO近日忙著宣傳新歌《gogobebe》。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

請繼續往下閱讀...

《MCOUNTDOWN》28日節目由MAMAMOO獲得冠軍，正當玟星說著感言時，後方的本月少女彼此在嘻鬧的時候發現被拍到，露出驚訝的表情後比YA、探頭、比愛心，後來換頌樂講感言時，後方本月少女成員賢眞用手比著開心高舉又放下持續了一陣子。

在《MPD直拍》中可以看見當賢真高舉愛心時，攝影機後的工作人員說：「她是想被罵？在後面幹嘛啊…」隔天《音樂銀行》在MAMAMOO得獎時，也有男團The T-Bird突然把人抱起舉高，疑似踢到輝人的樣子。這兩段畫面也知名論壇《instiz》引起熱烈討論，網友們直呼「本月少女出道兩年了還不懂禮儀」、「老實說人家講感言時知道被拍到要閃一下吧」。

▲本月少女在MAMAMOO講感言時比手劃腳。（圖／翻攝自M2 YOUTUBE）

▲本月少女在MAMAMOO講感言時比手劃腳。（圖／翻攝自M2 YOUTUBE）

The T-Bird也在事後發出道歉聲明，「首先，今天在音樂節目中對MAMAMOO前輩們和工作人員造成困擾，真的很抱歉，事情發生後我們也更加深刻反省如此輕率的行為，謝謝指出我們錯誤的人們，同時也感到很抱歉。」

▲The T-Bird對將人舉起的行為道歉。（圖／翻攝自）

▲The T-Bird對將人舉起的行為道歉。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▼《MPD直拍》MAMAMOO獲得冠軍。（影片／取自M2 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

推薦閱讀

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

勝利口中「紐約姐姐」是她？　高俊熙現身一一回網友：^^

勝利口中「紐約姐姐」是她？　高俊熙現身一一回網友：^^

TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

直擊／EXO抵台一路慢行親切揮手　Kai乖乖扣上扣子了！

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

周杰倫說到做到！為1句玩笑「砸1.5萬買STAYREAL」　阿信收到錢…作法暖爆

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

MAMAMOO, 本月少女

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？
  2. Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求
  3. 《與惡》劇本讓人跪了！編劇呂蒔媛是「劇中的她」藏大彩蛋
  4. 瘋電影／失控危城　2008孟買飯店恐怖槍擊屠殺九小時
  5. 幫鋼鐵人QQ！　小辣椒變心愛上「最有錢」漫威英雄
  6. 拍師生禁戀性愛戲　導演嫌男星「太大了」女主難駕馭
  7. 王思聰寵物鴨比人還會賺錢！　「每天下蛋一顆＄2500」網算月薪驚呆了
  8. 胡婷婷「歌手前夫」閃電再婚！　娶小14歲女教師…低調辦登記
  9. 余文樂兒傻看爸媽玩親親！　「外八小腳＋白嫩嘴邊肉」萌度破表
  10. TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366