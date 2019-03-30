張紫妍案金社長「旗下4女藝人全自殺」　師妹痛揭死法共通點…網爆氣求真相！

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員尹智舞（音譯，윤지오）4日出面受訪，過去曾替師姐張紫妍事件作證高達13次，怎料後來不只沒被警察採信還被封殺，工作受到影響外也沒辦法正常生活只好躲到加拿大，但現在她決定站出來，出書告訴天下事實。

▲尹智舞是張紫妍同門師妹，當年去作證卻被打壓，現在想替姐姐討回一個公道。（圖／翻攝自尹智舞IG）

尹智舞過去就曾登上《PD手冊》敘述自己看到的真相，但當時長相和名字都是被馬賽克處理的，如今她決定要全面公開就是因為在加拿大的時候想通了，為什麼加害者還能活得好好的，受害者卻得躲起來，甚至是離開了這個世界。

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因為她的出面也讓南韓開始全面關注張紫妍事件，尹智舞日前也公開了精神診斷書藉此宣布「絕對不可能自殺」，同時也提出了令人毛骨悚然的一點：「我和（張紫妍）姐姐待過的經紀公司社長，負責的演員中除了姐姐意外還有3個人自殺，而這3個人都是被發現在家裡上吊自殺，並且沒有留下任何遺書，為了這些逝去的靈魂努力想查明真相的另外2位也自殺了‥其中一位警察甚至是在水深不到胸口的釣魚場溺死的。」

▲尹智舞特地去找精神科醫師進行4小時的檢查，發出精神正常且不可能自殺的聲名。（圖／翻攝自尹智舞IG）

尹智舞口中的3位演員就是鄭多彬、崔真實與U;Nee，而曾負責她們演藝活動的人就是她和張紫妍過去的社長金成勛。為了不讓真相再次被掩蓋，她會和警察24小時同行：「我認為這是上天賦予我、只有我能做到的事情，感謝上天將姐姐送到我身邊，真的很感謝我是陪伴姐姐身邊的人，請各位看著吧！我會盡我全力守護姐姐的，請各位一定要關注！」

▼尹智舞接受廣播節目採訪。（影片取自tbs 시민의방송 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）