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張鈞甯一口氣認3娃：我變奶媽了！低頭嬌嗔「但它不爭氣」

記者林奕如／台北報導

張懸（本名焦安溥）宣布懷孕了，好友張鈞甯是乾媽，更說登記時會等她和青峰都在台北時再去。張鈞甯27日出席保養品代言活動，提到一口氣認了親姐女兒、陳意涵兒子、張懸兒子當乾媽，她嬌嗔直呼：「也沒有很多，講得我變成奶媽了。」

▲張鈞甯。（圖／記者黃軍瑋攝）

張鈞甯出席保養品剪綵。（圖／記者黃軍瑋攝）

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張鈞甯出席保養品剪綵，恰好姐妹淘范冰冰傳出投資醫美診所，日前曝光李晨率眾星站台，她也在其中行列，她表示：「有人知道誰開的嗎，我不清楚。」記者問有找妳代言嗎？身旁公關忙阻擋：「不好意思，我們只回答今天活動問題。」她不改微笑：「我今天在這邊剪綵，想必有看到我的剪刀手。」

▲張鈞甯。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲張鈞甯微笑比出剪刀手。（圖／記者黃軍瑋攝）

她身旁好友喜訊連發，姪女白白、陳意涵兒子都才剛出生，張懸昨宣布懷孕，她事先知情，而且認了當乾媽，張鈞甯直呼對小孩就是寵愛，「看到小朋友就想抱，小朋友真的很可愛，心情壓力大，看到他們傳來的照片都覺得，天啊，他們一笑都是天使。」

她曾和蔡岳勳、瞿友寧導演合作，蔡導爆出疑似欠錢，瞿導則無辜陷入台獨傳聞，張鈞甯被問一臉茫然，表示都沒看新聞，只有逢年過節問候蔡岳勳導演，甚至猜說：「是不是他又生小孩。」公關N次出來擋問題，場面一度尷尬。

張鈞甯解釋近期忙拍戲，角色飾演酒吧老闆娘，壓力很大，透露今年主要接時裝為主，古裝戲較少，記者一提大陸有「限古令」又被阻止，結束訪問。她最後起身閒聊小孩，聽到「好啦！妳當奶媽好了。」她低頭看一下自己幽默虧：「做奶媽有點難，畢竟它不爭氣。」

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張鈞甯, 范冰冰, 李晨, 張懸

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