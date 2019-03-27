宥勝推倒老婆才有第一胎！　結婚4年曝光「房事內幕」

記者林奕如／台北報導

宥勝3年沒拍戲，客串TVBS《女力報到》飾演居家診療師，有高超的收納技巧，談到「人生整理」，他很常「推坑」朋友要勇敢完成夢想，更說服讓不婚不生的老婆生二胎，他笑說：「就推倒啊！」但強調有溝通情況下，一起達成生小孩共識。

▲宥勝客串《女力報到》，左為李宣榕。（圖／記者屠惠剛攝）

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角色在工作時為了要與客戶零距離，宥勝都會穿著一件粉紅色蕾絲圍裙，進入客戶的房間細心整理，凡是經過他的巧手後，所有空間都會變得非常乾淨整潔，他笑說：「這也是我第一次整理不是老婆的蕾絲內衣褲！」他近期加入新東家，成為蕭敬騰師弟，「小孩要準備上幼稚園，會有更多自己的時間，將回歸戲劇圈。」

▲宥勝3年沒有拍戲。（圖／記者屠惠剛攝）

戲裡戲外始終單身的李宣榕，自嘲是期待被打開的潘朵拉盒子，近日有許多高顏值帥哥來客串，包括錦榮、周興哲、宥勝，李宣榕被要求三選一，她笑說：「應該是宥勝，因為他是一位顧家男，給人相當有安全感。」宥勝秒回：「妳竟然有喜歡有婦之夫。」

▲宥勝角色是居家診療師。（圖／記者屠惠剛攝）

在進劇組之前，宥勝有事先打聽了解劇組的演員近況，得知李宣榕沒有交過男朋友，宥勝大讚李宣榕是「真品」，也對李宣榕喊話：「請妳加油，我32歲已經生小孩了。」