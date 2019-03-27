ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宥勝推倒老婆才有第一胎！　結婚4年曝光「房事內幕」

記者林奕如／台北報導

宥勝3年沒拍戲，客串TVBS《女力報到》飾演居家診療師，有高超的收納技巧，談到「人生整理」，他很常「推坑」朋友要勇敢完成夢想，更說服讓不婚不生的老婆生二胎，他笑說：「就推倒啊！」但強調有溝通情況下，一起達成生小孩共識。

▲▼宥勝客串《女力報到》李宣榕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宥勝客串《女力報到》，左為李宣榕。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

角色在工作時為了要與客戶零距離，宥勝都會穿著一件粉紅色蕾絲圍裙，進入客戶的房間細心整理，凡是經過他的巧手後，所有空間都會變得非常乾淨整潔，他笑說：「這也是我第一次整理不是老婆的蕾絲內衣褲！」他近期加入新東家，成為蕭敬騰師弟，「小孩要準備上幼稚園，會有更多自己的時間，將回歸戲劇圈。」

▲▼宥勝客串《女力報到》李宣榕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宥勝3年沒有拍戲。（圖／記者屠惠剛攝）

戲裡戲外始終單身的李宣榕，自嘲是期待被打開的潘朵拉盒子，近日有許多高顏值帥哥來客串，包括錦榮、周興哲、宥勝，李宣榕被要求三選一，她笑說：「應該是宥勝，因為他是一位顧家男，給人相當有安全感。」宥勝秒回：「妳竟然有喜歡有婦之夫。」

▲▼宥勝客串《女力報到》李宣榕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宥勝角色是居家診療師。（圖／記者屠惠剛攝）

在進劇組之前，宥勝有事先打聽了解劇組的演員近況，得知李宣榕沒有交過男朋友，宥勝大讚李宣榕是「真品」，也對李宣榕喊話：「請妳加油，我32歲已經生小孩了。」

推薦閱讀

獨家專訪／「魔羯男」張彬彬霸氣追女！不怕和好友競爭：各憑本事

獨家專訪／「魔羯男」張彬彬霸氣追女！不怕和好友競爭：各憑本事

蔡淑臻現仍同房李沛旭！狠不下心斷8年感情：一直溝通

蔡淑臻現仍同房李沛旭！狠不下心斷8年感情：一直溝通

孟耿如3天前才在新竹演出！　忍淚上場「看不出異狀」

孟耿如3天前才在新竹演出！　忍淚上場「看不出異狀」

熊熊：我有喜歡的人了！羞認對象ABC男「先看生辰八字」

熊熊：我有喜歡的人了！羞認對象ABC男「先看生辰八字」

劉詩詩拍吻戲前「吳奇隆突消失」　陳偉霆片場壓力大

劉詩詩拍吻戲前「吳奇隆突消失」　陳偉霆片場壓力大

毛弟被她扯領帶「法式深吻」　火辣到害羞腿軟：還不賴！

毛弟被她扯領帶「法式深吻」　火辣到害羞腿軟：還不賴！

邱澤《幸福一家人》噴演技　飆戲「父親」李立群網跪了

邱澤《幸福一家人》噴演技　飆戲「父親」李立群網跪了

《比悲傷》姚愛甯加盟華研更旺　「空靈美女」拍東京電視台新戲

《比悲傷》姚愛甯加盟華研更旺　「空靈美女」拍東京電視台新戲

23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強

23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強

孟耿如3天前才在新竹演出！　忍淚上場「看不出異狀」

孟耿如3天前才在新竹演出！　忍淚上場「看不出異狀」

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宥勝, 女力報到, 女力, 女兵日記, 李宣榕

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泰國超模「菜英文」倫敦鬧笑話　驚喊「有恐攻」糗被阿兜仔當肖仔
  2. 張鈞甯一口氣認3娃：我變奶媽了！低頭嬌嗔「但它不爭氣」
  3. 新好男孩10月四度來台開唱　《Everybody》爆回憶殺搶票預備！
  4. 丁小芹認賣假包！庭上哽咽「是中低收入」求緩刑　遭法院重判
  5. 王心凌3場新巡演日期公佈！　確定「缺席台灣金曲奬」
  6. 蔡淑臻「6字回應」感情狀態　李懿一句話她激動勒脖子
  7. 簡沛恩喜曝「孩子生了」！　消失台劇6年迎接新身分
  8. 曾莞婷運動「上半身這樣穿」　網友瞄一眼驚呼：快曝光了啦！
  9. 宥勝推倒老婆才有第一胎！　結婚4年曝光「房事內幕」
  10. 野生鄧超現身NBA！　一看身旁…是超大咖「天菜男神」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366