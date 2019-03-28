ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓國瑜選總統？　女兒韓冰甜笑：很多衣服等他洗

記者林奕如／高雄報導

高雄四月主打瓊瑤月，瓊瑤散文《握三下，我愛你》改編電視電影，在駁二舉辦首映會，市長韓國瑜女兒韓冰旋風到場，她一襲緊身長洋裝，開衩到大腿，走路時美腿搶鏡。恰好今韓國瑜從廈門返台，千人接機喊「選總統」，對爸爸是否選總統一事開過家庭會議，韓冰一笑：「沒有，但是很多衣服等他洗。」

▲楊丞琳、是元介《握三下，我愛你》高雄首映會。（圖／中視提供）

▲韓冰（中）和《握三下，我愛你》故事人物元配王玫（最右）、小兒子董奕靖（最左）合影。（圖／中視提供）

韓冰力挺瓊瑤月活動，看完96分鐘完整片，她透露：「以前網路看過小說，我也是第一次看改編電影，這部電影拍得很細膩。」她也說，對於最後女主角得到小腦萎縮症，老年時在醫院戲份很有感觸，直呼：「拍的很有臨場感，一度眼眶紅。」

請繼續往下閱讀...

▲韓冰出席《握三下我愛你》高雄首映。（圖／中視提供）

▲韓冰出席《握三下，我愛你》高雄首映。（圖／中視提供）

媒體問到因韓國瑜和李佳芬有共識，只要討論到總統大選，韓國瑜就要去洗衣服，是否有看過爸爸洗衣服，韓冰笑說：「有啊，他以前不忙的時候，家裡衣服都是他在洗，他很喜歡洗衣服，每天最重要一定記得回家洗衣服，我們家庭有一個群組，我最常傳的是洗衣服貼圖，好多衣服等你回來洗。」

▲楊丞琳是元介出席《握三下我愛你》高雄首映。（圖／中視提供）

▲男女主角是元介、楊丞琳。（圖／中視提供）

前陣子傳出國民黨有意徵召韓國瑜選總統，推夫人李佳芬補選高雄市長，韓國瑜在廈門震怒，韓冰也說：「看了就笑一笑，這是不可能的事情，他在意的是，大家當成一回事，這給外界很不好的觀感，因為不是在家天下，他會覺得，這種玩笑話，就不用再討論了。」還有外傳她選立委，她連忙否認：「沒有沒有，都是開玩笑。」

推薦閱讀

熊熊：我有喜歡的人了！羞認對象ABC男「先看生辰八字」

熊熊：我有喜歡的人了！羞認對象ABC男「先看生辰八字」

他又搞砸了結婚紀念日！柯佳嬿半夜大吼：我要離婚

他又搞砸了結婚紀念日！柯佳嬿半夜大吼：我要離婚

「城市少女」黃雅珉18年前借精生子！混血帥兒長大了要出道

「城市少女」黃雅珉18年前借精生子！混血帥兒長大了要出道

張鈞甯一口氣認3娃：我變奶媽了！低頭嬌嗔「但它不爭氣」

張鈞甯一口氣認3娃：我變奶媽了！低頭嬌嗔「但它不爭氣」

蔡淑臻現仍同房李沛旭！狠不下心斷8年感情：一直溝通

蔡淑臻現仍同房李沛旭！狠不下心斷8年感情：一直溝通

獨家／王子隔2年再拍台劇！新戲搭檔「大眼仙氣」的她

獨家／王子隔2年再拍台劇！新戲搭檔「大眼仙氣」的她

宥勝推倒老婆才有第一胎！　結婚4年曝光「房事內幕」

宥勝推倒老婆才有第一胎！　結婚4年曝光「房事內幕」

孟耿如3天前才在新竹演出！　忍淚上場「看不出異狀」

孟耿如3天前才在新竹演出！　忍淚上場「看不出異狀」

23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強

23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強

楊丞琳一開口就大噴淚！演「一屋二妻故事」見到元配太心疼

楊丞琳一開口就大噴淚！演「一屋二妻故事」見到元配太心疼

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

韓國瑜, 韓冰, 楊丞琳, 是元介, 握三下我愛你, 瓊瑤, 韓冰, 王玫, 劉立立, 董今狐, 黃姵嘉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 控歧視反被打臉耍大牌！　甄子丹忍2天…爆氣揭內幕護妻
  2. 「米高基頓是陰間大法師！」提姆波頓《小飛象》讓他角色翻轉
  3. BTOB鄭鎰勳拍婚紗！自彈自唱甜看她　粉絲羨慕：好美～
  4. 背心男木棒追打　「最美魚販」經紀人遭毆20秒畫面曝光
  5. 專訪／警察血腥鎮壓…打完才發現是爸爸！導演曝光「雨傘運動真實慘況」
  6. 老公年紀大一輪　林嘉欣婚前要求發誓「不能比我早死」
  7. 韓國瑜選總統？　女兒韓冰甜笑：很多衣服等他洗
  8. 裘莉爆加入漫威宇宙！3個可能角色「全是爆乳女神」辣翻
  9. 林俊傑不知洋蔥會流淚！被「雙胞胎假流程」惡整..笑到跪地
  10. 白百何一聽到「陳羽凡」秒變臉　丟下一句話…轉身走了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366