韓國瑜選總統？　女兒韓冰甜笑：很多衣服等他洗

記者林奕如／高雄報導

高雄四月主打瓊瑤月，瓊瑤散文《握三下，我愛你》改編電視電影，在駁二舉辦首映會，市長韓國瑜女兒韓冰旋風到場，她一襲緊身長洋裝，開衩到大腿，走路時美腿搶鏡。恰好今韓國瑜從廈門返台，千人接機喊「選總統」，對爸爸是否選總統一事開過家庭會議，韓冰一笑：「沒有，但是很多衣服等他洗。」

▲韓冰（中）和《握三下，我愛你》故事人物元配王玫（最右）、小兒子董奕靖（最左）合影。（圖／中視提供）

韓冰力挺瓊瑤月活動，看完96分鐘完整片，她透露：「以前網路看過小說，我也是第一次看改編電影，這部電影拍得很細膩。」她也說，對於最後女主角得到小腦萎縮症，老年時在醫院戲份很有感觸，直呼：「拍的很有臨場感，一度眼眶紅。」

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▲韓冰出席《握三下，我愛你》高雄首映。（圖／中視提供）

媒體問到因韓國瑜和李佳芬有共識，只要討論到總統大選，韓國瑜就要去洗衣服，是否有看過爸爸洗衣服，韓冰笑說：「有啊，他以前不忙的時候，家裡衣服都是他在洗，他很喜歡洗衣服，每天最重要一定記得回家洗衣服，我們家庭有一個群組，我最常傳的是洗衣服貼圖，好多衣服等你回來洗。」

▲男女主角是元介、楊丞琳。（圖／中視提供）

前陣子傳出國民黨有意徵召韓國瑜選總統，推夫人李佳芬補選高雄市長，韓國瑜在廈門震怒，韓冰也說：「看了就笑一笑，這是不可能的事情，他在意的是，大家當成一回事，這給外界很不好的觀感，因為不是在家天下，他會覺得，這種玩笑話，就不用再討論了。」還有外傳她選立委，她連忙否認：「沒有沒有，都是開玩笑。」