獨家／王子隔2年再拍台劇！新戲搭檔「大眼仙氣」的她

記者林奕如／台北報導

王子（邱勝翊）即將回歸台劇，據可靠消息指出，他新戲《覆活》（暫定）挑戰奇幻類型，角色難度挑戰大，跳脫以往形象，該劇女主角是任容萱，兩人是首度合作，已在近期開拍，俊男美女配，讓該劇備受關注。《ETtoday星光雲》致電八大電視台得到回覆：「暫時不方便透露。」

▲王子新戲首次合作任容萱。（圖／翻攝王子、任容萱臉書）

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王子從《模范棒棒堂》出道，13年來累積死忠粉絲，跨足戲劇後不斷突破，最近一次作品，2017年在《稍息立正我愛你》飾演高冷學霸角色，和活潑可愛的曾之喬角色互補，「力曦CP」成經典螢幕情侶，該劇在千葉、神奈川、埼玉等超過10個電視台播送，兩人還曾到日本宣傳。

▲▼王子（上圖左）上一部戲《稍息立正我愛你》。任容萱（下圖左）隔4年再度演出台劇。（圖／東森提供、ETtoday資料照）

王子之後2年未有台劇作品，慎選許多劇本，加上他即將滿30歲，往成熟之路邁進，希望能擺脫固有印象，有另類的突破。新戲製作團隊找上門，劇本題材十分新穎，劇情走燒腦路線，人物角色也十分立體，他考慮再三決定接演，事前也下足功課，希望能符合角色設定。

該劇女主角任容萱近期在實境秀《女兒們的戀愛》亮相，她甜美仙氣外表，吸引大眾目光，私下直爽不做作的個性，好感度直線上升。這也是她繼2015年《聽見幸福》小秘書一角後，隔4年接演台劇，她和王子新穎搭配，擦出合作火花，讓製作團隊很滿意。

▲毛弟和王子一前一後主演該電視台偶像劇。（圖／ETtoday資料照、翻攝王子臉書）

特別的是，王子親弟弟邱宇辰（毛弟）現正在熱播《我是顧家男》登場，飾演楊謹華同父異母弟弟，為戲不顧形象，背著洗衣置物籃，模仿書生甯采臣，讓人噴笑，下一部戲《一起幹大事》則和李㼈搭檔演父子，正如火如荼拍攝中，意外形成「兄弟」承包主演該電視台偶像劇有趣局面。對於新戲一事，王子經紀人低調表示：「以電視台發言為主，不方便多說。」