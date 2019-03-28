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盧凱彤「冥誕開畫展！」　老婆余靜萍策劃：完成生前願望

記者關韶文／台北報導

為了送給盧凱彤一個生日禮物，導演余靜萍在2019年完成了兩人曾經的一個心願，集結了盧凱彤生前未曾發表過的畫作，加上她本身對於畫作呼應的攝影作品，兩人聯展「你的左手我的右手」在3/27盧凱彤生日當天選在南港開展，策展人余靜萍說：「因為她喜歡熱鬧，希望生日當天好友們粉絲們都可以一起來現場祝她生日快樂，大家都開開心心的。」

Ellen的爸媽、恩師黃耀明、好友何韻詩、at17摯友林二汶、waa魏如萱等眾多親友都在開展當日現身支持，顯見Ellen和余靜萍的好人緣。展覽名稱來自Ellen用左手作畫，而余靜萍用右手攝影，原本去年預計要推出的新單曲《光》也在同日順勢推出，被大家膩稱為「阿Mui」的Ellen對家人、朋友、粉絲而言，一直是最閃亮的光。

▲▼盧凱彤,余靜萍,魏如萱。（圖／余靜萍工作室提供）

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▲▼余靜萍為盧凱彤策展，魏如萱到場後淚流不止。（圖／余靜萍工作室提供）

▲▼盧凱彤,余靜萍,魏如萱。（圖／余靜萍工作室提供）

盧凱彤生前因為情緒的問題，開始學習作畫，醫生建議她用左手，於是她不斷地畫，幾年前盧凱彤問過余靜萍：「我們一起開展好不好？」當時，兩人的繁忙工作都無法讓她們完成這個心願，去年年底，余靜萍覺得，時間到了，整理了Ellen 20多幅未曾面世的畫作，並且加上自己看了畫作之後拍攝出的攝影作品，以對話的形式，將兩人之間的情感呈現在大家的眼前，展出的有各式形狀、的作品，也有吉他盒、鐵櫃等等的傢俱，她笑笑地說：「我很羡慕Ellen在創作時的任性，她是一個自由的人，不管是什麼東西，她拿了畫筆想畫就畫，所以吉他、傢俱或是家裡的牆壁、天花板，都有她的畫。」

開展前一天，盧凱彤恩師黃耀明即從香港飛過來，現場用心挑選適合這次展出播放的音樂，環球唱片公司也在3/27生日當天發行了Ellen的新單曲《光》、《光之外》，同樣是以盧凱彤與余靜萍彼此呼應的角度，黃耀明為這首歌下了註解：「你雖走過死蔭幽谷，最後卻以美麗的音韻與詩歌溫暖孤獨的靈魂。請繼續發光發熱，Rock On。」

談到這個展覽，好友何韻詩則說：「我覺得小余辦這個展覽很有勇氣，她和阿Mui兩人世界可以呈現在大家的眼前真的是很慷慨的事，小余很有愛，她願意把她們兩個之間的感情讓我們都可以感受得到，真的很有愛。我希望大家不要用一個哀傷的態度來看這個展覽，我覺得這是值得開心的，因為她留下這麼多音樂、藝術創作給我們，她也希望大家在這裡聚在一起，就不要陷在情緒裡，像她的新歌《光》一樣，帶著光進去，或是看完可以帶著光出來。」而好友魏如萱在觀展時更是數度因為想念和感動得淚流不止，不捨卻又很開心。

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