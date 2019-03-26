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美國直擊／昔日反對Netflix　史匹柏站台Apple tv+「全媒體起立鼓掌」

記者洪文／美國加州庫比提諾報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點宣布，推出原創影片訂閱服務Apple tv+，首位引言人一出場、大銀幕亮起他的照片，全場媒體立刻站起來給予鼓掌。這個人是前一陣子公開反對Netflix電影的大導演史蒂芬史匹柏（StevenSpielberg），分享了正在籌備Apple tv+影集《驚異傳奇》（暫譯，Amazing Stories）。

▲史蒂芬史匹伯。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲史蒂芬史匹柏。（圖／翻攝蘋果發表會）

《驚異傳奇》（Amazing Stories）是史蒂芬史匹柏於1985年至1987年製作的經典影集，雖然當時播出並未在收視創造佳績，不過靠著科幻加驚悚的情節贏得5項艾美獎的肯定。據傳，他在Apple tv+推出重啟版的《驚異傳奇》一共10集，每集預算超過500萬美金（約1.5億台幣）。

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史蒂芬史匹柏表示，很感謝有機會站在這裡，這也是他首次來到這裡，「我第一次與科幻小說接觸是《Amazing Stories》，父親當時唸給我聽，對於5歲的我帶來很多啟發，讓我們知道怎麼與這世界產生神奇的互動。」

▲史蒂芬史匹伯。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲史蒂芬史匹柏。（圖／翻攝蘋果發表會）

Apple TV+為全球創意影視人所打造的全新大本營，精彩呈現各類獨家原創節目、電影和紀錄片。訂戶將可以透過 Apple TV app，欣賞一系列激勵人心的原創作品，富有情感深度的內容和令人動容的角色，刻畫出社會各個角落裡的人生故事。

全球許多知名影視創作者參與Apple TV+，包括Oprah Winfrey、Steven Spielberg、Jennifer Aniston、Reese Witherspoon、Octavia Spencer、J.J. Abrams、Jason Momoa、M. Night Shyamalan、Jon M. Chu 等人精心製作的各類全新型態節目。

蘋果強調，apple tv+是全世界最有創意講述故事的平台，而不是另外一個串流服務，未來這些原創的電影都能在動態的apple TV上面看見，也可以在智能電視上面出現，完全沒有廣告，線上線下都能取得，提供100多個國家觀看，預計2019年秋季上市。

這場春季發表會在加州庫帕提諾（Cupertino）的蘋果新總部Apple Park內的「賈伯斯劇院」（Steve Jobs Theater）舉行，以「好戲登場」（It’s show time）為主題。相較於過去以「硬體」為主角，新款iPad、iMac和無線耳機AirPods前一陣子便以新聞稿發布，這次發表會則是把光環多留給「軟體」，向外界介紹全新訂閱服務，足見蘋果對服務事業的重視。

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蘋果春季發表會, 蘋果電腦, Apple tv+, 史蒂芬史匹柏

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