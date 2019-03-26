美國直擊／蘋果遊戲平台Apple Arcade　超過100個手遊一次爽玩

記者洪文／美國加州聖荷西報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」宣布，推出遊戲平台Apple Arcade，超過100款遊戲，沒有廣告，也無需另有任何購買需求，還可以控制孩童使用時間，甚至保護隱私，而且全家可以共享遊戲，預計2019年秋季將在150個國家推出。

蘋果宣布，由於超過10億的人在App Store使用，裡面有超過3萬個免費或是付費的遊戲，受到全世界上萬人的歡迎，為了找到更多玩家參與開發者的遊戲，推出全新遊戲平台Apple Arcade。

開發者是藝術家、故事講述者，從AR到多人遊戲等，現在有了Apple Arcade，就可以使用超過100個手遊，每個遊戲不是提前付費，可以完所有遊戲，還有很多新的遊戲加進來，更可以自由選擇想玩的遊戲，即便換了iphone、ipad都可以使用同一帳號，而且離線也可以使用。

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這場春季發表會在加州庫帕提諾（Cupertino）的蘋果新環形總部「賈伯斯劇院」（Steve Jobs Theater）舉行，以「好戲登場」（It’s show time）為主題。相較於過去以「硬體」為主角，新款iPad、iMac和無線耳機AirPods前一陣子便以新聞稿發布，這次發表會則是把光環多留給「軟體」，向外界介紹全新訂閱服務，足見蘋果對服務事業的重視。