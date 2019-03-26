美國直擊／歐普拉在Apple tv+開節目　串連藝術家對談：用智慧取代偏見

記者洪文／美國加州庫比提諾報導

美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）蘋果電腦「春季發表會」最後壓軸一出來，全部媒體起立給予掌聲。她宣布將在Apple tv+開設節目，與許多藝術家一起串連談話，透過這個平台做出影響力，探索探索性騷擾、性暴力的影響，以及心理衛生包括焦慮、壓力、心理創傷的症候群等，「希望用智慧取代這些偏見！」

▲歐普拉。（圖／翻攝蘋果發表會）



歐普拉表示：「我們有獨特的機會打造最好的自己我們在一個十字路口，如何超越我們心的邊界，迎向挑戰，我們都有潛力，我渴望自由，有所連結，尋求共通點，希望心聲被聆聽，這是我加入apple的原因，他們知道我們未來溝通的方式，我可以做到過去在做的事情，而且是全新的方式，讓連結帶到10億設備、10億口袋裡面，這是非常好的機會，做出影響力。」

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對於Apple tv+提供的平台，歐普拉很榮幸成為一份子，「這裡可以打造出正面的改變，照亮大家的意識，促進更多的對話，讓新聞的工作者跟各個行業連結帶來真相、容忍度，我們希望探索性騷擾、性暴力的影響，也希望有一系列的劇集，在心理衛生，焦慮、壓力、心理創傷的症候群，以及其他帶來個人挑戰的議題，希望用智慧取代這一些偏見。」

▲歐普拉。（圖／翻攝蘋果發表會）



歐普拉勾畫了一個藍圖，希望透過Apple tv+打造如同讀書會一般的活動，「apple store把對話串流出來，不管你在哪裡、你是誰，每個人都能同時看到這些對話，我也希望把這些有意義的心智，透過書來傳達出來，希望每個人都有深層的潛力，我知道每一個人都有，每一個人類都能成為圓滿的自己，打造出更好的版本，為更好的未來、更慈善的世界而努力，透過apple把這些人串流起來。」

Apple TV+為全球創意影視人所打造的全新大本營，精彩呈現各類獨家原創節目、電影和紀錄片。訂戶將可以透過 Apple TV app，欣賞一系列激勵人心的原創作品，富有情感深度的內容和令人動容的角色，刻畫出社會各個角落裡的人生故事。

全球許多知名影視創作者參與Apple TV+，包括 Oprah Winfrey、Steven Spielberg、Jennifer Aniston、Reese Witherspoon、Octavia Spencer、J.J. Abrams、Jason Momoa、M. Night Shyamalan、Jon M. Chu 等人精心製作的各類全新型態節目。

蘋果強調，apple tv+是全世界最有創意講述故事的平台，而不是另外一個串流服務，未來這些原創的電影都能在動態的apple TV上面看見，也可以在智能電視上面出現，完全沒有廣告，線上線下都能取得，提供100多個國家觀看，預計2019年秋季上市。