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美國直擊／蘋果推出Apple tv channel「Siri介紹你追劇」　Netflix殺手來了

記者洪文／美國加州聖荷西報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」宣布，推出OTT影音串流平台「Apple tv channel」，透過Siri就能推薦影片，未來多部電影、影集以及綜藝節目看到飽，預計今年5月軟體更新便可使用，正式跟Netflix、Amazon，以及即將推出的Disney+拚了。

▲Apple TV服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

Apple tv channel只需要選擇想看的節目，沒有廣告，在線、離線都可以看，全家人都可以貢獻，為此蘋果重新設計Apple TV app，「現在觀看」各種節目源都可以看到，只要用Siri就可以找到想看的，專家編輯可以選出最適合你的內容。

訂閱一個頻道，旗下所有內容都可以瀏覽，未來甚至不需要在各種串流平台app之間來回切換，未來可以看很多電影，還有體育重要賽事。

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▲Apple TV服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

新的app可以智能知道用戶喜歡什麼，推薦都是個性化的，如果喜歡什麼演員的作品，看到可以加到個人觀看清單當中，還可以隨時點選預告觀看。此外，每個節目可以跳過片頭簡介，直接進入正片，甚至可以直接看下一個節目。

Apple tv channel即將在各大廠牌智慧型電視上面，包括Samsung、LG、SONY等大廠牌電視都能使用，目前10個國家可以取得，接下來將有超過100個國家及地區可以使用。

這場春季發表會在加州庫帕提諾（Cupertino）的蘋果新環形總部「賈伯斯劇院」（Steve Jobs Theater）舉行，以「好戲登場」（It’s show time）為主題。相較於過去以「硬體」為主角，新款iPad、iMac和無線耳機AirPods前一陣子便以新聞稿發布，這次發表會則是把光環多留給「軟體」，向外界介紹全新訂閱服務，足見蘋果對服務事業的重視。

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蘋果春季發表會, 蘋果電腦, Netflix

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