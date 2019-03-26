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美國直擊／蘋果發表會「水行俠突出現」　記者全部閉上眼睛

記者洪文／美國加州庫比提諾報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」宣布，推出原創影片訂閱服務Apple tv+，沒想到「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）突然出現，介紹他即將在推出的Apple tv+《See》，他還做了一個要求，全場媒體全部閉上眼睛了。

▲水行俠。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲「水行俠」傑森摩莫亞與艾菲伍達德。（圖／翻攝蘋果發表會）

傑森摩莫亞一現身大喊：「驚喜！」他與艾菲伍達德（Alfre Woodard ）宣布推出Apple tv+影集《See》，隨後請現場媒體記者閉上眼睛：「感受喜悅、恐懼與希望等人類的感受」該劇描述未來數百年後的世界被病毒摧毀，僅剩少數人能夠活下來，然而幾百年來人們已失去視覺。

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▲水行俠。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲「水行俠」傑森摩莫亞與艾菲伍達德。（圖／翻攝蘋果發表會）

Apple TV+為全球創意影視人所打造的全新大本營，精彩呈現各類獨家原創節目、電影和紀錄片。訂戶將可以透過 Apple TV app，欣賞一系列激勵人心的原創作品，富有情感深度的內容和令人動容的角色，刻畫出社會各個角落裡的人生故事。

全球許多知名影視創作者參與Apple TV+，包括 Oprah Winfrey、Steven Spielberg、Jennifer Aniston、Reese Witherspoon、Octavia Spencer、J.J. Abrams、Jason Momoa、M. Night Shyamalan、Jon M. Chu 等人精心製作的各類全新型態節目。

蘋果強調，apple tv+是全世界最有創意講述故事的平台，而不是另外一個串流服務，未來這些原創的電影都能在動態的apple TV上面看見，也可以在智能電視上面出現，完全沒有廣告，線上線下都能取得，提供100多個國家觀看，預計2019年秋季上市。

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關鍵字

蘋果春季發表會, 蘋果電腦, Apple tv+, 水行俠, 傑森摩莫亞

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