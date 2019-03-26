美國直擊／Apple tv+自製影集「2大咖女神」世紀同框　網全跪了

記者洪文／美國加州聖荷西報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」宣布，推出Apple tv+自製影集《晨間主播》（暫譯，The Morning Show），由《六人行》珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）相隔15年再度合作，並由Netflix影集《紙牌屋》製作人卡森（Jay Carson）負責製作。

《晨間主播》背景將參考美國有線電視新聞網（CNN）記者史特爾特（Brian Stelter）的著作《Top of theMorning》，原著作者史特爾特也將擔任顧問，並由《紙牌屋》製作人卡森製作，珍妮佛安妮斯頓和瑞絲薇絲朋演出並擔任共同執行製作人，帶觀眾一窺晨間電視節目主持人的生活。蘋果早在2017年11月取得該劇2季20集的授權，擊敗包括Netflix等眾多平台奪標。

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事實上，蘋果2017年開始佈局，挖角索尼電視（Sony Pictures Television）兩位總裁級超級製作人Jamie Erlicht 與Zack Van Amburg負責自製影片、節目，據傳已為原創影視內容投資10億美金，製作5個節目，還有超過30個節目仍在籌備中。

▲2019蘋果春季發表會，賈伯斯劇院1樓大門外觀。（圖／記者洪文攝）



蘋果強調，apple tv+是全世界最有創意講述故事的平台，而不是另外一個串流服務，未來這些原創的電影都能在動態的apple TV上面看見，也可以在智能電視上面出現，完全沒有廣告，線上線下都能取得，提供100多個國家觀看，預計2019年秋季上市。

這場春季發表會在加州庫帕提諾（Cupertino）的蘋果新環形總部「賈伯斯劇院」（Steve Jobs Theater）舉行，以「好戲登場」（It’s show time）為主題。相較於過去以「硬體」為主角，新款iPad、iMac和無線耳機AirPods前一陣子便以新聞稿發布，這次發表會則是把光環多留給「軟體」，向外界介紹全新訂閱服務，足見蘋果對服務事業的重視。