上廁所被「西裝型男」插隊..他嗆聲阻止！尿完發現是「國際級大咖」

記者李玟儀／綜合報導

團體「南拳媽媽」從出道至今已經發展到第5代，其中第一代的團員「巨砲」早已退居幕後，成為周杰倫的演唱會總監，不過當年活躍在歌壇時，他曾在金曲獎後台發生過一樁糗事，讓黑人陳建州現在想起來還是會忍不住笑出來。

▲▼被插隊，「南拳媽媽」巨砲嗆聲阻止，結果發現對方是國際級巨星。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

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黑人還原某一屆的金曲獎後台，當時在國父紀念館舉辦，因為後台男廁只有一個小便斗，想上廁所的男星們不管大小咖一律排隊等候，突然一位身穿白色禮服的人冒了出來，表示因為快要上台表演了要先上廁所，巨砲見狀不假思索地用台語說：「肖年仔，排隊齁。」同時比了比後面，示意對方乖乖排隊。

▲▼被插隊，「南拳媽媽」巨砲嗆聲阻止，結果發現對方是國際級巨星。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

對方一聽趕緊說：「那沒關係，排隊、排隊。」站到後面去，巨砲等人上完廁所後回到典禮現場座位區，主持人介紹：「讓我們歡迎國際級的巨星郎朗演奏。」郎朗一走出來巨砲立刻發現，剛剛在廁所的白色西裝男子竟然是郎朗，一想到剛才有點不客氣地對郎朗「肖年仔」，巨砲整個傻眼，拍著額頭喊：「我死了我...。」成為他在金曲獎的意外回憶。