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熬過3年遠距離...正妹主播要嫁了！　葉映彤「超殺婚紗照」曝光

記者李玟儀／綜合報導

年代主播葉映彤宣布好消息，即將在30日舉行婚禮。她分享與男友認識、交往到互訂終身的過程，男友「修」是透過媽媽的朋友介紹，起初雙方都抱持著「敷衍了事」的態度，沒想到卻一見鍾情。

▲▼葉映彤要結婚了。（圖／翻攝自葉映彤臉書）

▲▼葉映彤要結婚了，曝光的婚紗照，西式浪漫，中式霸氣。（圖／翻攝自葉映彤臉書）

葉映彤在臉書寫下故事，在認識男友之前她有2項堅持，不接受相親、不接受遠距離，沒想到卻一一被打破。在媽媽朋友的介紹下第一次和男方碰面，雙方興趣缺缺出席，結果在自我介紹完，兩人就墜入情網了，「我們成了苦命戀人。」

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交往3年的時間裡，葉映彤和男友「修」分隔兩地，男方在上海工作，雖然單身時她總說千萬不要遠距離，但自己真的遇到了也只好認命，每到禮拜五看到路上形影不離的情侶，互相依偎笑得甜蜜，她坦言有點羨慕，再看看自己生病時只能自己去掛號，心情不好也沒有男友在身邊，內心落寞與惆悵可想而知。

不過葉映彤也說，雖然不像其他情侶總能黏在一起，但總有一個人會讓人願意守護、等待、可以自在做自己，在對方面前不用堅強、不用逞強，可以像個孩子、像個女人。

葉映彤說：「父親曾告訴我，女人結婚就是重新投胎，明明這是個改變生命的決定，但你一定也會遇見那個⋯讓你毫不猶豫入坑的他！」如今她找到了屬於自己的歸宿，即將在30日成為徐太太，報喜的同時也分享福氣給所有粉絲：「希望所有在遠距離的妳／你，也要幸福喔！」

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